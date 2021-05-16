Актриса Елена Борзова рассказала, что первый сексуальный опыт ее сына произошел в 13 лет

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16 мая 22:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
21:13
Общество
«Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен
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Актриса Елена Борзова рассказала, что первый сексуальный опыт ее сына произошел в 13 лет

Шоу-бизнес
Актриса Елена Борзова рассказала, что первый сексуальный опыт ее сына произошел в 13 лет
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Москва, 16 мая. Звезда фильма «Дамский портной» Елена Борзова призналась, что была шокирована, когда осознала, в каком раннем возрасте дети могут начать вести половую жизнь.

Новый выпуск программы «Звезды сошлись» был посвящен теме харассмента в кино, шоу-бизнесе и других индустриях. Бурная дискуссия поднялась еще несколько недель назад после скандальной исповеди Елены Прокловой. Она призналась, что в 15-летнем возрасте стала жертвой сексуальных домогательств со стороны именитого артиста. Однако вместо слов поддержки в адрес Прокловой посыпались лишь обвинения и критика.

Многие коллеги Елены Прокловой посчитали, что в этом возрасте она сама могла спровоцировать актера и даже флиртовать с ним. Они не верят заявлению звезды, что она в 15 лет не знала ничего о сексе, поэтому долгое время не понимала, что стала жертвой насилия. Артистка Елена Борзова рассказала, что у ее старшего сына случился первый секс в 13 лет с девочкой, которая была всего на год старше.

«Это получилось в очень тяжелой ситуации для нее. У нее убили папу. Я их дурочка поселила в одной комнате не ожидала, что этим кончится», — призналась Борзова в студии программы «Звезды сошлись».

Она отметила, что через какое-то время ее сын расстался с девочкой, заявив, что устал от «физики». По признанию артистки, она была шокирована, когда узнала о близости своего ребенка, ведь никогда не ожидала, что секс может быть в таком раннем возрасте.

При этом Елена Борзова подчеркнула, что верит словам Прокловой, потому что сама сталкивалась с подобным. Впервые актрису взяли сниматься в кино, когда ей было 16 лет. Ради съемок артистке пришлось уехать от родителей на три месяца.

актриса секс отношения проклова борзова
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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Елена Борзова рассказала, что первый сексуальный опыт ее сына произошел в 13 лет
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