Актриса Елена Борзова рассказала, что первый сексуальный опыт ее сына произошел в 13 лет

Москва, 16 мая. Звезда фильма «Дамский портной» Елена Борзова призналась, что была шокирована, когда осознала, в каком раннем возрасте дети могут начать вести половую жизнь.

Новый выпуск программы «Звезды сошлись» был посвящен теме харассмента в кино, шоу-бизнесе и других индустриях. Бурная дискуссия поднялась еще несколько недель назад после скандальной исповеди Елены Прокловой. Она призналась, что в 15-летнем возрасте стала жертвой сексуальных домогательств со стороны именитого артиста. Однако вместо слов поддержки в адрес Прокловой посыпались лишь обвинения и критика.

Многие коллеги Елены Прокловой посчитали, что в этом возрасте она сама могла спровоцировать актера и даже флиртовать с ним. Они не верят заявлению звезды, что она в 15 лет не знала ничего о сексе, поэтому долгое время не понимала, что стала жертвой насилия. Артистка Елена Борзова рассказала, что у ее старшего сына случился первый секс в 13 лет с девочкой, которая была всего на год старше.

«Это получилось в очень тяжелой ситуации для нее. У нее убили папу. Я их дурочка поселила в одной комнате не ожидала, что этим кончится», — призналась Борзова в студии программы «Звезды сошлись».

Она отметила, что через какое-то время ее сын расстался с девочкой, заявив, что устал от «физики». По признанию артистки, она была шокирована, когда узнала о близости своего ребенка, ведь никогда не ожидала, что секс может быть в таком раннем возрасте.

При этом Елена Борзова подчеркнула, что верит словам Прокловой, потому что сама сталкивалась с подобным. Впервые актрису взяли сниматься в кино, когда ей было 16 лет. Ради съемок артистке пришлось уехать от родителей на три месяца.