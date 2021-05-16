Ирина Климова объяснила, почему признание Прокловой вызвало такую бурную реакцию

Москва, 16 мая. Известная актриса театра и кино Ирина Климова заявила, что верит словам Елены Прокловой о сексуальных домогательствах, жертвой которых она стала в несовершеннолетнем возрасте.

Скандальная исповедь Прокловой разделила киносообщество на две части. По словам звезды, во время съемок фильма ее домогался именитый артист. На тот момент ей было всего 15 лет. Заявление актрисы вызвало бурную реакцию. Некоторые коллеги Прокловой уверены, что она просто решила пропиариться и напомнить о себе. Но других это признание подтолкнуло к собственным откровениям — звезды друг за другом начали рассказывать о своих случаях харассмента.

Елена Климова считает, что сейчас ни в коем случае нельзя останавливать ту дискуссию, которая возникла. Проклова подняла важную, а главное до сих пор нерешенную проблему нашего общества, считает актриса.

«Эти случаи (домогательства. — Прим. ред.) их даже доказать невозможно, потому что ты один на один. Есть понятие этики, нравственности и морали, то, чего у нас вообще мало кто знает», — заявила Климова.

Она отметила, что, к сожалению, многие в шоу-бизнесе, кино и других индустриях считают харассмент нормой и всячески порицают людей, которые начинают говорить об этом открыто. По словам Климовой, у нас нет института репутации, и все перевернуто вверх дном. За свои карьеры переживают жертвы насилия, а не насильники.

Звезда фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Татьяна Васильева не поддержала Проклову и отметила, что большинство актрис сталкивались с домогательствами. Она считает, что у актрис практически нет возможности построить хорошую карьеру без интима.