Ирина Климова объяснила, почему признание Прокловой вызвало такую бурную реакцию

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16 мая 22:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
21:13
Общество
«Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен
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Ирина Климова объяснила, почему признание Прокловой вызвало такую бурную реакцию

Шоу-бизнес
Ирина Климова объяснила, почему признание Прокловой вызвало такую бурную реакцию
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 16 мая. Известная актриса театра и кино Ирина Климова заявила, что верит словам Елены Прокловой о сексуальных домогательствах, жертвой которых она стала в несовершеннолетнем возрасте.

Скандальная исповедь Прокловой разделила киносообщество на две части. По словам звезды, во время съемок фильма ее домогался именитый артист. На тот момент ей было всего 15 лет. Заявление актрисы вызвало бурную реакцию. Некоторые коллеги Прокловой уверены, что она просто решила пропиариться и напомнить о себе. Но других это признание подтолкнуло к собственным откровениям — звезды друг за другом начали рассказывать о своих случаях харассмента.

Елена Климова считает, что сейчас ни в коем случае нельзя останавливать ту дискуссию, которая возникла. Проклова подняла важную, а главное до сих пор нерешенную проблему нашего общества, считает актриса.

«Эти случаи (домогательства. — Прим. ред.) их даже доказать невозможно, потому что ты один на один. Есть понятие этики, нравственности и морали, то, чего у нас вообще мало кто знает», — заявила Климова.

Она отметила, что, к сожалению, многие в шоу-бизнесе, кино и других индустриях считают харассмент нормой и всячески порицают людей, которые начинают говорить об этом открыто. По словам Климовой, у нас нет института репутации, и все перевернуто вверх дном. За свои карьеры переживают жертвы насилия, а не насильники.

Звезда фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Татьяна Васильева не поддержала Проклову и отметила, что большинство актрис сталкивались с домогательствами. Она считает, что у актрис практически нет возможности построить хорошую карьеру без интима.

актриса насилие климова домогательства проклова
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