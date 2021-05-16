Владелец CNN и HBO планирует слияние с медиакомпанией Discovery

Вашингтон, 16 мая. Транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T планирует объединить некоторые медиаактивы с американской корпорацией Discovery, Inc.

Соответствующей информацией поделилось агентство Bloomberg. AT&T, которой принадлежат CNN, HBO и Warner Bros, осуществляет переговоры с медиакомпанией Discovery, Inc. В случае успеха соглашение приведет к созданию нового развлекательного центра, который сможет составить конкуренцию стриминговым сервисам Netflix и Walt Disney, передает РБК.

По словам источников агентства, организации до сих пор обсуждают структуру сделки, поэтому детали могут быть скорректированы. Представители AT&T и Discovery не стали комментировать информацию. Discovery, Inc считается американской медиакомпанией, которая управляет телевизионными сетями. Корпорации принадлежат такие каналы, как Discovery Channel, Investigation Discovery, Animal Planet, Science Channel и TLC.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром-медиа» купила видеохостинг Rutube. В ходе сделки права собственности на долю в «Руформ» перешли в «ИНТЕРФАКС-ТВ».