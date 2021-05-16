Владелец CNN и HBO планирует слияние с медиакомпанией Discovery

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16 мая 22:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
21:13
Общество
«Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен
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Владелец CNN и HBO планирует слияние с медиакомпанией Discovery

Экономика
Владелец CNN и HBO планирует слияние с медиакомпанией Discovery
pixabay.com

Вашингтон, 16 мая. Транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T планирует объединить некоторые медиаактивы с американской корпорацией Discovery, Inc.

Соответствующей информацией поделилось агентство Bloomberg. AT&T, которой принадлежат CNN, HBO и Warner Bros, осуществляет переговоры с медиакомпанией Discovery, Inc. В случае успеха соглашение приведет к созданию нового развлекательного центра, который сможет составить конкуренцию стриминговым сервисам Netflix и Walt Disney, передает РБК.

По словам источников агентства, организации до сих пор обсуждают структуру сделки, поэтому детали могут быть скорректированы. Представители AT&T и Discovery не стали комментировать информацию. Discovery, Inc считается американской медиакомпанией, которая управляет телевизионными сетями. Корпорации принадлежат такие каналы, как Discovery Channel, Investigation Discovery, Animal Planet, Science Channel и TLC.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром-медиа» купила видеохостинг Rutube. В ходе сделки права собственности на долю в «Руформ» перешли в «ИНТЕРФАКС-ТВ».

Discovery AT&T медиакомпания
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Все новости / Экономика / Владелец CNN и HBO планирует слияние с медиакомпанией Discovery
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