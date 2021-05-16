Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино

Одному из самых узнаваемых актеров Голливуда, который великолепно воплотил на экране Джеймса Бонда, Пирсу Броснану, сегодня, 16 мая, исполнилось 88 лет. Мало кто знает, но до своей известности Броснан перебивался с копейки на копейку и подрабатывал, где придется: на кухне, в универмаге и такси. ФАН рассказывает о пути к славе одного из самых востребованных актеров Великобритании и США.

Родился Пирс в 1953 году в ирландском городе Дроэда в семье плотника Томаса Броснана и медсестры Мэй Смит. Через год отец будущей звезды ушел из семьи, взвалив все тяготы по воспитанию и обеспечению маленького сына на бывшую супругу. Мэй была вынуждена уехать работать в Англию, поэтому детские годы Пирс провел с бабушкой и дедушкой. После их смерти мальчик остался у тети, а потом переехал в церковный пансионат, где обучался в школе. Воспитание там было очень жестким и строгим, нередко к детям применялись и телесные наказания.

В 11 лет Пирс переехал в Лондон к матери, которая снова вышла замуж, но на сей раз удачно. У подростка и отчима сложились теплые и доверительные отношения, каких у него никогда не было с родным отцом. Броснан получил среднее образование в школе и, мечтая о карьере художника, в 15-летнем возрасте продолжил обучение в известном колледже искусств в Лондоне. Пирс был самостоятельным юношей, даже обеспечивал себя сам. Параллельно с учебой подросток трудился: сначала мыл посуду, убирал дома и разносил еду, затем устроился работать таксистом, также успел поработать в фотостудии. В интервью журналистам актер признавался, что ему нравилось трудиться в разных местах, на разных должностях, потому что таким образом он не только получал деньги, но и искал себя.

Global Look Press / Stephan Persch

В 20 лет Броснан поступил в Лондонский центр драматического искусства, где на протяжении трех лет обучался актерскому мастерству. Когда парень попал в театр, он влюбился в него и сразу понял, чего хочет от жизни. По окончании учебы Пирса Броснана заметил один из драматургов и пригласил его в постановку. С тех пор Пирс трудился в английских театрах, а позже появился и на телевидении. В 1981 году Броснан получил роль в американском сериале «Семья Мэнион в поисках счастья», благодаря которому стал узнаваемым. Ради съемок еще в одном американском сериале Пирс и его семья переехали в США. Через некоторое время восходящей звезде предложили роль Джеймса Бонда, от которой отказался Роджер Мур.

Впервые Броснан сыграл агента 007 в 1995 году в фильме «Золотой глаз», после чего полюбился миллионам телезрителей по всему миру. Пирс снялся в нескольких фильмах о Бонде и покинул проект — четвертная часть бондианы, вышедшая в 2002 году, пришлась Броснану не по душе, он отказался от съемок в пятой.

Кадр из фильма «Джеймс Бонд» /

После роли Бонда актера начали активно приглашать к сотрудничеству известные голливудские режиссеры. В конце 90-х он снялся в кинокартинах «Пик Данте» и «У зеркала два лица» с легендарной Барбарой Стрейзанд, в фантастической комедии Тима Бертона «Марс атакует», детективе Джона Мактирнана «Афера Томаса Крауна». В 2002 году исполнил главную роль в драме «Эвелин». Спустя два года сыграл роль в романтической комедии «Законы привлекательности» с Джулианной Мур. В 2006 году обратил на себя внимание в триллере «Выкуп».

Дважды Броснана номинировали на получение престижной кинопремии «Золотой Глобус». В 1985 году — в категории «лучшая мужская роль» за работу в телевизионном сериале «Нэнси Астор», а еще 20 лет спустя, в 2005 году, актер претендовал на награду в той же номинации за роль в криминальной комедии «Матадор». В 2009 году актера отметили антипремией «Золотая малина» за худшую мужскую роль второго плана в фильме «Мамма MIA!». Броснан имеет звезду на Аллее славы в Голливуде, которую он получил за вклад в развитие киноиндустрии. Стоит отметить, что актер не забросил живопись — Пирс пишет картины и продает их на своем официальном сайте.