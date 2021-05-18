Отдыху быть: топ-5 бюджетных стран, которые открыты для россиян

У всех, кто запланировал отпуск на лето, отдых точно должен состояться. Несмотря на то, что уровень эпидемиологической опасности остается высоким, некоторые страны открыли границы. Все придерживаются рекомендаций ВОЗ и соблюдают необходимые меры для безопасного туризма.

Для того, чтобы заграничный отдых несильно ударил по кошельку, ФАН собрал топ-5 бюджетных стран, которые точно вас не оставят равнодушными.

Армения

Эта страна открыта для туризма с 15 февраля 2021 года. Все, что необходимо предоставить, — это либо отрицательный тест, либо справка о вакцинировании, в этом случае на карантин уходить не нужно.

Документ должен быть на армянском, русском или английском языке, на бланке медучреждения, где был проведен тест, и с указанием личных данных пассажира.

Также необходимо знать, что граждане других стран по прибытии в республику обязаны предоставить документ об отрицательном результате теста на коронавирус, который был проведен не позднее чем за 72 часа до прибытия. В ином случае придется отправиться на самоизоляцию до получения новых результатов тестирования.

Отдых в Армении для россиян комфортен тем, что не требуется виза, только загранпаспорт. Сейчас там открыты музеи, кафе и рестораны. Отели также работают и готовы встречать гостей. Как и в России, в Армении запрещено массовое скопление людей в одном месте. Ношение масок обязательно для всех, кроме детей до пяти лет.

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Абхазия

Границы Абхазии открылись еще с августа 2020 года. Отрицательный тест, справка о вакцинации, карантин по прибытии в страну не нужны. Абхазию, как и Армению, можно посетить без визы.

С февраля 2021 года в стране возобновилась работа общепита на открытом воздухе с условием выполнения санитарных правил, а внутри помещения столы должны стоять в полутора метрах друг от друга. Наполняемость не должна превышать 50%. Еще в Абхазии открывают театры, музеи, концертные и выставочные залы.

Эта страна всегда привлекала туристов своим теплым климатом, кристально чистым морем и горными пейзажами. Поэтому, если вы еще не посетили Абхазию, настоятельно советуем.

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Грузия

Красивейшая Грузия открыла свои границы с 1 февраля 2021 года и сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение, введенные из-за пандемии COVID-19. Для того, чтобы россиянину попасть в эту страну, нужен загранпаспорт и отрицательный тест на коронавирус или же справка о вакцинации.

Грузия славится своими душевными улочками, величавыми храмами, вкуснейшей кухней и могучими горами. Соблюдайте все рекомендации ВОЗ для того, чтобы ваш отдых в этой стране был приятным, а главное, безопасным.

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Молдавия

В Молдавию могут попасть только те туристы, у которых на руках будет отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия в государство. Результат необходимо будет оформить на русском, английском или румынском языке. Тех, кто приезжает в страну без теста, отправляют на двухнедельный карантин.

Напомним, что до 30 мая 2021 года Молдавия ввела режим ЧП. Правительство страны ограничило работу торговых центров, кафе и ресторанам разрешено работать только до 20:00, также под запретом массовые мероприятия (свадьбы, концерты). Обязательны ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

Ехать в Молдавию в условиях введенных ограничений или нет — решать вам. Красота природы и климат этой страны стоят того, чтобы соблюдать меры безопасности и наслаждаться отдыхом.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Иордания

Иордания открыта для туризма. Все, кто хочет посетить эту страну, должен иметь при себе отрицательный тест, сделанный не позднее чем за 120 часов до прилета. Нужно заполнить форму и обязательно иметь медицинскую страховку.

В Иордании действует комендантский час с 23:00 до 06:00. Заведения и магазины могут работать до 22:00. Количество новых случаев заболевания идет на спад, несмотря на то, что в стране низкие темпы вакцинации.

В стране есть два моря — Красное и Мертвое, поэтому много санаториев и хороших отелей.

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