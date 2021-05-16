Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти

Саратов, 16 мая. Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Воскресенском районе Саратовской области.

Преступление было совершено в дачном домике садоводческого товарищества в селе Усовка. Там был обнаружен труп 49-летнего мужчины с кровоподтеками на лице и ногах.

По предварительным данным, смерть потерпевшего наступила около суток назад. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи разбираются в обстоятельствах другого преступления под Петербургом, сообщал ФАН. Труп мужчины с расческой и фонариком нашли в лесном массиве.