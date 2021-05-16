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16 мая 20:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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20:38
Общество
Омская экоактивистка спасла ежа из горящего леса
20:36
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
20:36
Происшествия
Москвичка выбросила из окна более 20 кошек и угрожала суицидом
20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
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Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти

Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
vnovgorod.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК России по Новгородской области

Саратов, 16 мая. Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Воскресенском районе Саратовской области.

Преступление было совершено в дачном домике садоводческого товарищества в селе Усовка. Там был обнаружен труп 49-летнего мужчины с кровоподтеками на лице и ногах.

По предварительным данным, смерть потерпевшего наступила около суток назад. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи разбираются в обстоятельствах другого преступления под Петербургом, сообщал ФАН. Труп мужчины с расческой и фонариком нашли в лесном массиве.

труп мужчина усовка
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