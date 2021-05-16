Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии

Берлин, 16 мая. Бережливость, аккуратность и пунктуальность немцев оказались стереотипами, которые опровергаются фактами о реалиях жизни в ФРГ.

Считается, что немцы очень экономны и никогда не станут тратить больше денег, чем требует конкретная ситуация. Журналист Олег Хавич разобрался в вопросе и выяснил, что подобная бережливость – не национальная черта, но жизненная необходимость. Дело в том, что цены в Германии высоки даже по европейским меркам, а большую часть дохода ее жители тратят на страховку и прочие обязательные выплаты.

Свыше 40% всей зарплаты немца уходит на обязательные страховые взносы. Большая часть – пенсионные выплаты (почти 20% дохода), немногим меньше (14%) отнимает медицинская страховка. Дополнительные 7% в Германии удерживают на формирование единого фонда, откуда в стране выдают пособия по безработице.

Также большинство немцев вынуждено брать кредиты на жилье и дорогие покупки. Из-за дороговизны недвижимости большинство (35%) жителей ФРГ снимают дома, квартиры или комнаты. Только 4% немцев имеют свою квартиру, намного больше (29%) людей живет в собственных домах, а оставшиеся 3,5% проживает в коммуналках.

Из приведенных фактов видно, что немец может свободно распоряжаться крайне небольшой частью собственной зарплаты. Стереотип об экономности полностью разрушается, когда житель Германии оказывается на заслуженном отдыхе. Согласно статистике, в пожилом возрасте немцы тратят за месяц три четверти всего, что получают в виде пенсии и других заработков.

Разбор мифа об аккуратности немцев Хавич начал с факта, что тротуары в ФРГ очищаются с помощью особого шампуня. Однако при такой показной чистоплотности в домах и квартирах жителей Германии могут содержаться неприятные сюрпризы.

Журналист приводит выдержки из книги «Под немецкими кроватями», которую написала польская домработница под псевдонимом Юстина Поланска. Женщина, более 10 лет проработавшая в ФРГ, сообщила, что обнаруживала под спальными местами немцев такие «сокровища», как ногти, зубы (в том числе зубы мудрости) и останки домашних животных.

Немецкая пунктуальность также не выдерживает проверку фактами. Точностью и соблюдением обозначенных сроков могут похвастаться лишь городской общественный транспорт и сотрудники компаний с соответствующими требованиями. О «пунктуальности» в остальных сферах жизни свидетельствует следующая цифра: более 30% поездов главного железнодорожного оператора ФРГ Deutsche Bahn за 2018 год прибыли с опозданием, пишет Хавич на сайте «Украина.ру».

Ранее ФАН писал о том, почему немцам запрещено ночевать на дачах. Выяснилось, что дома с садовыми участками подпадают под множество законодательных ограничений, которые мешают жителям Германии полноценно наслаждаться дачным отдыхом.