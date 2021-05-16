Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства

Москва, 16 мая. Звезда отечественного кино Татьяна Васильева призналась, что неоднократно сталкивалась с домогательствами за свою актерскую карьеру.

Актриса стала гостьей нового выпуска передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ, на которой обсуждались домогательства. По словам артистки, к ей тоже неоднократно приставали, и она, похоже, почти всегда отвечала взаимностью, делая выбор в пользу карьеры.

«Все складывается, как и должно было сложится в моей судьбе. Я особо не раздумывала. У меня слишком велико было желание играть. Очень велико. И я знала, что я это могу», — отметила Васильева.

Ведущий Антон Привольнов уточнил, что бы сделала звезда кино, оказавшись на месте актрисы Елены Прокловой, пережившей сексуальные домогательства в 15 лет. На этот вопрос Васильева ответила абсолютно хладнокровно.

«Думаете, я не оказывалась на месте Елены миллиарды раз? Что бы делала я? Что я делаю! Играю!» — заявила артистка.

Тогда ведущая Лера Кудрявцева спросила у гостьи, что бы она сделала, если бы к ее 15-летней дочери приставал взрослый мужчина. Но и здесь актриса была довольно категорична.

«Это другой вопрос. Если бы Лиза со мной поговорила, объяснила мне, я бы дала Лизе, конечно, указания очень жесткие. Но я бы ей ничего не запретила. Все равно решать должна была моя дочь. Я бы не могла ходить за ней по пятам и бегать по милициям. Но 15 лет — это не ребенок», — заключила звезда отечественного кино.

По словам Татьяны Васильевой, большинство актрис проходят через домогательства. По мнению артистки, без этого невозможно построить хорошую карьеру.