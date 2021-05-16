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16 мая 20:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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20:38
Общество
Омская экоактивистка спасла ежа из горящего леса
20:36
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
20:36
Происшествия
Москвичка выбросила из окна более 20 кошек и угрожала суицидом
20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
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Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства

Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 16 мая. Звезда отечественного кино Татьяна Васильева призналась, что неоднократно сталкивалась с домогательствами за свою актерскую карьеру.

Актриса стала гостьей нового выпуска передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ, на которой обсуждались домогательства. По словам артистки, к ей тоже неоднократно приставали, и она, похоже, почти всегда отвечала взаимностью, делая выбор в пользу карьеры.

«Все складывается, как и должно было сложится в моей судьбе. Я особо не раздумывала. У меня слишком велико было желание играть. Очень велико. И я знала, что я это могу», — отметила Васильева.

Ведущий Антон Привольнов уточнил, что бы сделала звезда кино, оказавшись на месте актрисы Елены Прокловой, пережившей сексуальные домогательства в 15 лет. На этот вопрос Васильева ответила абсолютно хладнокровно.

«Думаете, я не оказывалась на месте Елены миллиарды раз? Что бы делала я? Что я делаю! Играю!» — заявила артистка.

Елена Проклова

Тогда ведущая Лера Кудрявцева спросила у гостьи, что бы она сделала, если бы к ее 15-летней дочери приставал взрослый мужчина. Но и здесь актриса была довольно категорична.

«Это другой вопрос. Если бы Лиза со мной поговорила, объяснила мне, я бы дала Лизе, конечно, указания очень жесткие. Но я бы ей ничего не запретила. Все равно решать должна была моя дочь. Я бы не могла ходить за ней по пятам и бегать по милициям. Но 15 лет — это не ребенок», — заключила звезда отечественного кино.

По словам Татьяны Васильевой, большинство актрис проходят через домогательства. По мнению артистки, без этого невозможно построить хорошую карьеру.

актриса васильева домогательства
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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
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