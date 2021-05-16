В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО

Минск, 16 мая. Авиация Альянса в ходе демонстрационных полетов, с большой долей вероятности, отрабатывает нанесение ударов по Белоруссии и РФ. Об этом заявили в Генштабе ВС республики.

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король отметил, что демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО стали проводиться все чаще.

«С большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по РФ», — подчеркнул Король.

Ранее британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России.