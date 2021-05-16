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16 мая 20:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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20:38
Общество
Омская экоактивистка спасла ежа из горящего леса
20:36
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
20:36
Происшествия
Москвичка выбросила из окна более 20 кошек и угрожала суицидом
20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
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Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств

Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
wikipedia.org  /  Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Москва, 16 мая. Актриса и телеведущая Ангелина Вовк призналась, что столкнулась с харассментом, когда только начинала свою карьеру в кино. Жертвой домогательств, к счастью, она не стала.

В актерской среде уже не первую неделю обсуждается тема харассмента, которую подняла Елена Проклова. Звезда в одной из популярных программ призналась, что стала жертвой сексуальных домогательств в 15 лет во время съемок фильма. Многие после заявления артистки задались вопросом, почему она не рассказала о произошедшем родителям или кому-нибудь из съемочной команды.

Телеведущая Ангелина Вовк считает, что в подобных ситуациях отпор должны давать именно родители. По ее словам, только благодаря маме она в свое время избежала домогательств режиссера. Когда Вовк было 22 года, она отправилась в Одессу, где проходили кинопробы в новый фильм. Судя по всему, молодая девушка очень приглянулась создателю картины, ведь он тут же начал ей оказывать знаки внимания.

«Режиссер сначала пригласил меня на концерт, потом в гости к Петру Тодоровскому, потом в ресторан. Но я была догадливой девушкой и понимала, что за этим следует, я написала маме: «Мама, киноактрисы из меня не будет. Режиссер положил на меня глаз»», — вспомнила телеведущая в программе «Звезды сошлись».

Мать Ангелины Вовк заподозрила неладное и сказала дочери возвращаться домой. По словам звезды, на роль ее все равно утвердили, но режиссер фильма больше никогда с ней не разговаривал.

Звезда фильма «Дамский портной» Елена Борзова прокомментировала скандальные откровения актрисы Елены Прокловой о домогательствах и призналась, что сама сталкивалась с подобным.

домогательства вовк проклова звезды сошлись
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