Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств

Москва, 16 мая. Актриса и телеведущая Ангелина Вовк призналась, что столкнулась с харассментом, когда только начинала свою карьеру в кино. Жертвой домогательств, к счастью, она не стала.

В актерской среде уже не первую неделю обсуждается тема харассмента, которую подняла Елена Проклова. Звезда в одной из популярных программ призналась, что стала жертвой сексуальных домогательств в 15 лет во время съемок фильма. Многие после заявления артистки задались вопросом, почему она не рассказала о произошедшем родителям или кому-нибудь из съемочной команды.

Телеведущая Ангелина Вовк считает, что в подобных ситуациях отпор должны давать именно родители. По ее словам, только благодаря маме она в свое время избежала домогательств режиссера. Когда Вовк было 22 года, она отправилась в Одессу, где проходили кинопробы в новый фильм. Судя по всему, молодая девушка очень приглянулась создателю картины, ведь он тут же начал ей оказывать знаки внимания.

«Режиссер сначала пригласил меня на концерт, потом в гости к Петру Тодоровскому, потом в ресторан. Но я была догадливой девушкой и понимала, что за этим следует, я написала маме: «Мама, киноактрисы из меня не будет. Режиссер положил на меня глаз»», — вспомнила телеведущая в программе «Звезды сошлись».

Мать Ангелины Вовк заподозрила неладное и сказала дочери возвращаться домой. По словам звезды, на роль ее все равно утвердили, но режиссер фильма больше никогда с ней не разговаривал.

Звезда фильма «Дамский портной» Елена Борзова прокомментировала скандальные откровения актрисы Елены Прокловой о домогательствах и призналась, что сама сталкивалась с подобным.