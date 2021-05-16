Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры

Ереван, 16 мая. Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян объявил о намерении баллотироваться на пост премьер-министра. Об этом он сообщил на съезде партии «Армянский национальный конгресс» (АНК).

Партия может выдвинуть первого президента республики, если примет решение участвовать в выборах. По словам Тер-Петросяна, основная цель политсилы на предстоящем голосовании — не допустить победы исполняющего обязанности главы правительства страны Никола Пашиняна.

Бывший президент считает, что победа Пашиняна приведет к ужесточению внутриполитической борьбы. По мнению представителя АНК, в этом случае у власти не будет возможности заниматься вопросами безопасности.

Парламент Армении ранее принял решение о выборе нового премьер-министра.