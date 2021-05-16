Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров

Москва, 16 мая. Российские отельеры и рестораторы столкнулись с существенным дефицитом рабочей силы в преддверии летнего сезона.

Нехватка кадров стала одной из актуальных проблем для предпринимателей ресторанного и гостиничного бизнеса в России. Количество вакансий подскочило втрое по сравнению с показателями, которые фиксировались до начала пандемии коронавируса. Уровень вакантного предложения в ресторанах и отелях увеличился на 73% по сравнению с прошлым годом, передают «Известия».

Прежде всего российский рынок нуждается в горничных — спрос на сотрудников повысился в шесть раз. Вакансии для пекарей демонстрируют несколько более слабую динамику. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова, проблема в ресторанном бизнесе в основном связана с уходом мигрантов.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов ранее перечислил профессии, которые в скором времени перестанут существовать в России.