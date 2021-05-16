Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле

Иерусалим, 16 мая. Десятки людей пострадали в результате обрушения трибуны в синагоге в пригороде столицы Израиля. Конструкция разрушилась прямо во время молитвы.

Инцидент произошел в израильском поселении Гиват-Зеэв. Несколько десятков человек получили различные травмы при обрушении трибуны.

Предварительно сообщается, что жертвой происшествия стал один человек, еще несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Специалисты не исключают, что количество жертв может возрасти. В мероприятии принимали участие тысячи верующих. По предварительной версии, верхние трибуны не выдержали такую нагрузку.

Отметим, что сейчас в регионе наблюдается сложная обстановка — Палестина и Израиль обмениваются ракетными ударами на фоне обострения двусторонних отношений, сообщал ФАН.