Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов

Москва, 16 мая. Среди паевых инвестиционных фондов интервальные ПИФы незаслуженно остаются в тени. Их активы суммарно не превышают 100 миллиардов рублей.

Отличие интервального паевого инвестиционного фонда от открытых ПИФов заключается в том, что управляющая компания выкупает его паи не все время, а только в конкретные периоды. Такие ПИФы являются в основном фондами комбинированного типа, на них приходится 81,5% всего рынка.

Однако они доступны лишь квалифицированным инвесторам. При этом интервальные ПИФы комбинированного типа дают возможность использовать широчайший спектр активов — начиная от акций и заканчивая сырьевыми товарами, пишет «Коммерсантъ».

Инвесторам важно обращать внимание на входящие в состав фонда инструменты. Если они облают низкой ликвидностью, повышенной волатильностью, то стоит осознавать все риски, связанные с такими вложениями, отмечает глава отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.

Прежде чем начать инвестировать, следует получить элементарные знания по этой теме. Об этом заявила финансовый консультант, партнер Агентства по личным финансам GoFortune Наталья Шумакова.