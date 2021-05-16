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Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
20:36
Происшествия
Москвичка выбросила из окна более 20 кошек и угрожала суицидом
20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
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Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
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Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов

Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
pixabay.com/PD

Москва, 16 мая. Среди паевых инвестиционных фондов интервальные ПИФы незаслуженно остаются в тени. Их активы суммарно не превышают 100 миллиардов рублей.

Отличие интервального паевого инвестиционного фонда от открытых ПИФов заключается в том, что управляющая компания выкупает его паи не все время, а только в конкретные периоды. Такие ПИФы являются в основном фондами комбинированного типа, на них приходится 81,5% всего рынка.

Однако они доступны лишь квалифицированным инвесторам. При этом интервальные ПИФы комбинированного типа дают возможность использовать широчайший спектр активов — начиная от акций и заканчивая сырьевыми товарами, пишет «Коммерсантъ».

Инвесторам важно обращать внимание на входящие в состав фонда инструменты. Если они облают низкой ликвидностью, повышенной волатильностью, то стоит осознавать все риски, связанные с такими вложениями, отмечает глава отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.

Прежде чем начать инвестировать, следует получить элементарные знания по этой теме. Об этом заявила финансовый консультант, партнер Агентства по личным финансам GoFortune Наталья Шумакова.

инвестиции фонды пифы
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Все новости / Экономика / Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
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