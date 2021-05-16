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16 мая 22:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
21:13
Общество
«Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен
Все новости

Юрист объяснил, грозит ли режиссеру Файзиеву банкротство из-за «Вратаря Галактики»

Шоу-бизнес
Юрист объяснил, грозит ли режиссеру Файзиеву банкротство из-за «Вратаря Галактики»
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Российский и узбекский режиссер, сценарист, продюсер Джаник Файзиев задолжал РФ 200 млн рублей за съемки картины «Вратарь Галактики». Юрист, эксперт в области права Михаил Алексеев в комментарии ФАН объяснил, в какой ситуации оказался Файзиев и может ли он стать банкротом из-за своего детища.   

По некоторым данным, на сегодняшний день долг режиссера стал меньше и составляет 191 млн рублей, но погасить он его не может. Кроме того СМИ сообщали, что Файзиев перестал платить налоги, из-за чего его счета заблокировали.

«Если режиссер давал поручительства и брал на себя гарантии, что фильм достигнет определенного уровня кассовых сборов, то деньги ему придется вернуть», — объясняет собеседник Федерального агентства новостей.

Баснословный долг упал не с небес. По условию договора субсидирования, режиссер должен вернуть 200 млн рублей, однако кассовые сборы картины не столь велики, средств не хватает даже на частичное погашение займа.

Джаник Файзиев может стать банкротом из-за «Вратаря Галактики»
кадр из фильма «Вратарь галактики»  / 

«Использовать бюджетные деньги — значит, закладывать для себя еще массу рисков. Ты либо играешь по этим правилам, либо нет. Можешь снимать короткометражки, можешь делать кино и участвовать, как голодный художник, в фестивалях и ждать коммерческого финансирования, либо ты играешь с государственными субсидиями, где черным по белому все написано», — говорит Алексеев.

Короткометражкой картину «Вратарь Галактики» назвать, конечно, нельзя. Это один из крупнейших блокбастеров российского кинематографа, который вышел в период пандемии коронавируса. Почему же он не стал успешным, ранее рассказал кинокритик Сергей Сычев

Несмотря на всю прелесть сюжета и размах, полученные деньги от государства нужно будет вернуть. В противном случае эта история может закончиться плачевно.       

Джаник Файзиев может стать банкротом из-за «Вратаря Галактики»
кадр из фильма «Вратарь галактики»  / 

«Если по контракту четко прослеживается финансовая ответственность режиссера, то, конечно, с него взыщут эти деньги. В дальнейшем все будет зависеть от его финансового положения. Либо это будет исполнительное производство, где его имущество будет реализовываться, либо эта история будет связана с банкротством, либо она перейдет в уголовно-правовую, потому что сумма долга большая», — объясняет правовой эксперт.

Также Алексеев обратил внимание на то, что в этой ситуации интересны и результаты проверки, насколько правильно осваивались средства. Ведь когда подается заявка на субсидии, прописывается, на что и куда идут эти деньги. Если будут найдены нарушения или несоизмеримость трат, то история создателя «Вратаря Галактики» может пойти по критично другому сценарию.

К слову, уже стала известна дата предварительного заседания по иску Фонда кино к режиссеру Файзиеву. Помимо основного долга, фонд собирается взыскать с режиссера неустойку, размер которой превышает 1,3 млн рублей.

суд юрист фонд кино файзиев вратарь галактики
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Все новости / Шоу-бизнес / Юрист объяснил, грозит ли режиссеру Файзиеву банкротство из-за «Вратаря Галактики»
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