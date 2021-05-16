Юрист объяснил, грозит ли режиссеру Файзиеву банкротство из-за «Вратаря Галактики»

Российский и узбекский режиссер, сценарист, продюсер Джаник Файзиев задолжал РФ 200 млн рублей за съемки картины «Вратарь Галактики». Юрист, эксперт в области права Михаил Алексеев в комментарии ФАН объяснил, в какой ситуации оказался Файзиев и может ли он стать банкротом из-за своего детища.

По некоторым данным, на сегодняшний день долг режиссера стал меньше и составляет 191 млн рублей, но погасить он его не может. Кроме того СМИ сообщали, что Файзиев перестал платить налоги, из-за чего его счета заблокировали.

«Если режиссер давал поручительства и брал на себя гарантии, что фильм достигнет определенного уровня кассовых сборов, то деньги ему придется вернуть», — объясняет собеседник Федерального агентства новостей.

Баснословный долг упал не с небес. По условию договора субсидирования, режиссер должен вернуть 200 млн рублей, однако кассовые сборы картины не столь велики, средств не хватает даже на частичное погашение займа.

кадр из фильма «Вратарь галактики» /

«Использовать бюджетные деньги — значит, закладывать для себя еще массу рисков. Ты либо играешь по этим правилам, либо нет. Можешь снимать короткометражки, можешь делать кино и участвовать, как голодный художник, в фестивалях и ждать коммерческого финансирования, либо ты играешь с государственными субсидиями, где черным по белому все написано», — говорит Алексеев.

Короткометражкой картину «Вратарь Галактики» назвать, конечно, нельзя. Это один из крупнейших блокбастеров российского кинематографа, который вышел в период пандемии коронавируса. Почему же он не стал успешным, ранее рассказал кинокритик Сергей Сычев.

Несмотря на всю прелесть сюжета и размах, полученные деньги от государства нужно будет вернуть. В противном случае эта история может закончиться плачевно.

кадр из фильма «Вратарь галактики» /

«Если по контракту четко прослеживается финансовая ответственность режиссера, то, конечно, с него взыщут эти деньги. В дальнейшем все будет зависеть от его финансового положения. Либо это будет исполнительное производство, где его имущество будет реализовываться, либо эта история будет связана с банкротством, либо она перейдет в уголовно-правовую, потому что сумма долга большая», — объясняет правовой эксперт.

Также Алексеев обратил внимание на то, что в этой ситуации интересны и результаты проверки, насколько правильно осваивались средства. Ведь когда подается заявка на субсидии, прописывается, на что и куда идут эти деньги. Если будут найдены нарушения или несоизмеримость трат, то история создателя «Вратаря Галактики» может пойти по критично другому сценарию.

К слову, уже стала известна дата предварительного заседания по иску Фонда кино к режиссеру Файзиеву. Помимо основного долга, фонд собирается взыскать с режиссера неустойку, размер которой превышает 1,3 млн рублей.