Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера

Москва, 16 мая. Актриса Ирина Безрукова рассказала о случае сексуального домогательства со стороны режиссера, от которого ей в итоге пришлось отбиваться физически.

Одну из первых ролей в кино артистка сыграла, когда ей было 25 лет. Тогда она уже была замужем и растила сына, и все знали о ее семейном положении. Однако это не спасло актрису от домогательств со стороны режиссера-постановщика, утвердившего ее на роль.

«Я снялась в каком-то количестве сцен с потрясающими артистами, и вдруг в гримерной сзади подошел человек и, мягко говоря, очень властно меня сграбастал. И это было очень грязно и неприлично. Рядом стояла художник по костюмам. Я сразу с разворота дала ему по лицу. Я даже не знала, кто это. Это был режиссер, который держался за щеку. «Ты что, я же режиссер», — сказал он. Я сказала: «Ну и что»», — поделилась Безрукова в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Актрисе пришлось не только бить режиссера по лицу, но и отталкивать его, поскольку он и во второй раз пытался прижать ее к себе. Однако на этом приставания кинематографиста не закончились.

Он не выплачивал Безруковой зарплату и предложил актрисе зайти к нему в номер, когда она спросила, почему ей не дают денег. Артистка согласилась лишь узнав, что в номере будет жена режиссера, но во время ее визита мужчина отправил супругу на балкон.

«Она стояла на балконе и смотрела вдаль. Он прижал меня своим телом к двери и сказал: «Если ты не полюбишь меня до конца фильма, то я тебя переозвучу»», — вспомнила знаменитость.

Безрукова возразила и напомнила о контракте, согласно которому она озвучивает не только себя, но и других актрис. В итоге она так и не поддалась на приставания режиссера.

«Потом мне как-то сказали, что я не буду много сниматься, поскольку у этого режиссера спросили, как я как актриса. Он дал достаточно простой ответ: «Да никому не дает!»» — заключила Безрукова.

Актриса ранее признавалась, что у нее было довольно трудное детство. По словам Безруковой, ее семья часто переезжала, а отец устраивал скандалы под воздействием алкоголя.