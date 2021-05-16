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Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
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20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
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Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса

Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
Global Look Press  /  Filipe Bispo via www.imago-image

Бразилиа, 16 мая. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна может столкнуться с энергетическим кризисом по причине засухи. Гидроэлектростанции производят 63% от всего электричества в государстве. Об этом сообщило El Comercio.

Президент во время своего выступления перед официальной резиденцией, дворцом Алворада, сказал, что уровень воды в юго-восточных и центрально-западных регионах страны находится на самой нижней отметке за последние несколько лет. Он обозначил ситуацию как «кризисную», так как обычно дожди выпадают до марта, чего в этом году не произошло.

«Мы стоим на пороге серьезной проблемы. Мы переживаем самый большой гидрологический кризис в истории, и это принесет нам головную боль», — заявил глава государства.

В Национальном агентстве по электроэнергетике (Aneel) пояснили, что объем осадков за последние месяцы значительно ниже ожидаемого, что в свою очередь привело к минимальному уровню воды на плотинах, а из-за этого гидроэлектростанции не могут работать на полную мощность.

Кроме того, в Aneel предупредили о необходимости ввода в эксплуатацию дополнительных тепловых установок, которые Бразилия активирует в периоды чрезвычайных ситуаций. Правительство также разрешило импорт электроэнергии из Уругвая и Аргентины в случае необходимости для нормализации электроснабжения.

бразилия болсонару энергетический кризис
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Все новости / Весь мир / Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
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