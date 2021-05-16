Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса

Бразилиа, 16 мая. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна может столкнуться с энергетическим кризисом по причине засухи. Гидроэлектростанции производят 63% от всего электричества в государстве. Об этом сообщило El Comercio.

Bolsonaro admite que Brasil puede vivir grave crisis eléctrica por sequía https://t.co/8WclBDmcZC — El Comercio (@elcomercio_peru) May 11, 2021

Президент во время своего выступления перед официальной резиденцией, дворцом Алворада, сказал, что уровень воды в юго-восточных и центрально-западных регионах страны находится на самой нижней отметке за последние несколько лет. Он обозначил ситуацию как «кризисную», так как обычно дожди выпадают до марта, чего в этом году не произошло.

«Мы стоим на пороге серьезной проблемы. Мы переживаем самый большой гидрологический кризис в истории, и это принесет нам головную боль», — заявил глава государства.

В Национальном агентстве по электроэнергетике (Aneel) пояснили, что объем осадков за последние месяцы значительно ниже ожидаемого, что в свою очередь привело к минимальному уровню воды на плотинах, а из-за этого гидроэлектростанции не могут работать на полную мощность.

Кроме того, в Aneel предупредили о необходимости ввода в эксплуатацию дополнительных тепловых установок, которые Бразилия активирует в периоды чрезвычайных ситуаций. Правительство также разрешило импорт электроэнергии из Уругвая и Аргентины в случае необходимости для нормализации электроснабжения.