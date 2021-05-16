Украинский политолог рассказал о зреющем бунте в стране

Киев, 16 мая. Политика правящей верхушки Украины приведет к финансовому кризису и бунтам. Так считает политолог, журналист и историк Ростислав Ищенко.

Мнение Ищенко об экономической ситуации на Украине приводит одно из российских изданий. Политолог отметил, что бюджет Незалежной не покрывает расходы регионов, и Киев рассчитывает на поддержку МВФ.

Ищенко заявил, что среди мэров крупных украинских городов начинается бунт. Градоначальники напомнили Киеву о задолженности в 5,5 млрд гривен за перевозки льготников общественным транспортом. Мэрам приходится объяснять горожанам: либо цены на транспорт вырастут, либо эта сфера полностью развалится.

Ранее Ищенко высказался о возможности присоединения Харькова к России.