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22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
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Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт

  /   Обновлено: 16 мая 2021 21:40
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
Global Look Press  /  Mohammed Talatene / dpa

Глава США Джо Байден провел свой первый с момента вступления в должность телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Переговоры политиков состоялись в субботу, 15 мая, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Ожесточенные бои в регионе начались 10 мая, силы исламистского движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» начали ракетные обстрелы территорий Израиля, армия которого ответила на это военной операцией «Страж Стены»: ответными ударами артиллерии и авиации. Обострение стало крупнейшим с 2014 года.

После начала боевых действий Вашингтон направил в регион спецпосланника Хади Амра, который должен обсудить со сторонами конфликта вопросы мирного урегулирования разногласий.

Разговор Байдена с Аббасом

В разговоре с Аббасом американский президент выразил свою обеспокоенность обстановкой и подчеркнул необходимость прекращения ракетных обстрелов территорий еврейского государства со стороны ХАМАС и его союзников. Оба политика выразили свои сожаления по поводу того, что в результате новой вспышки насилия по обе стороны конфликта гибнут невинные гражданские лица, среди которых женщины и дети.

В сообщении, опубликованном Белым домом после разговора двух лидеров, также отмечается «приверженность США укреплению американо-палестинского партнерства» и указывается на недавнее распоряжение Байдена о восстановлении финансовой и гуманитарной помощи жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан, сократившейся при предыдущем президенте Дональде Трампе.

В опубликованном палестинской стороной резюме переговоров также отмечается, что американский лидер выступил против выселения палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме. Это решение израильских властей и стало причиной столкновений с местным населением, в результате дополнившимся ударами ХАМАС со стороны сектора Газа.

Примечательно, что в отчете Белого дома информации о такой позиции Байдена не содержится.

Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Возглавляемая Махмудом Аббасом Палестинская национальная администрация (ПНА) имеет ограниченное самоуправление на территории Западного берега, части Восточного Иерусалима и сектора Газа по итогам Шестидневной войны 1967 года между Израилем и арабскими странами.

Фактически же ПНА оказывает малое влияние на территорию у побережья — Газа фактически контролируется сторонниками движения ХАМАС с 2007 года. В Израиле и США данная группировка признана террористической.

Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
Федеральное агентство новостей  / 

Арабская солидарность

Новый виток палестино-израильского конфликта уже привлек к себе внимание мировой общественности, разделившейся на два фронта в оценке ситуации.

Так, в рамках внеочередного заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз высказался в поддержку палестинцев.

16 мая во время видеоконференции с коллегами по союзу он возложил ответственность за обострение на Израиль. При этом дипломат заявил, что международное сообщество, а особенно члены ОИК, должны защитить гражданское население палестинских регионов.

При этом Чавушоглу указал на возможность использования механизмов ООН для помощи сектору Газа и Западному берегу реки Иордан.

Согласна с Турцией и Саудовская Аравия. В рамках того же заседания ОИС глава внешнеполитического ведомства страны Фейсал бин Фархан отметил, что Эр-Рияд осуждает действия израильских военных и считает необходимым принятие срочных мер для противодействия военным операциям в регионе и возобновления мирных переговоров.

Саудовский министр акцентировал внимание на том, что решением палестино-израильской проблемы должна стать реализация плана о двух государствах, в соответствии с которым арабское население спорного региона получит свое государство.

Отличие позиций внутри ОИС

Впрочем, солидарность в необходимости остановить войну и страдания простых палестинцев не гарантирует единого взгляда на конфликт. Так, например, Объединенные Арабские Эмираты в противовес Турции считают виновными в обострении движение ХАМАС.

Эта позиция проявилась в обращении Абу-Даби к сторонникам исламистского движения в секторе Газа. Руководство ОАЭ заявило о намерении прекратить инвестиции в регион в случае если ХАМАС на прекратит ракетные обстрелы.

Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
Global Look Press  / Mohammed Talatene

Не исключено, что эта риторика обусловлена обновлением политического курса Эмиратов, рассчитывающих сблизиться с Израилем после заключения Авраамского договора о нормализации отношений с еврейским государством.

Это проявляется уже и в информационной политике ОАЭ. Так, телеканал Al-Arabiya в своих сюжетах теперь показывает не только бомбардировки сектора Газа силами Армии обороны Израиля, но и разрушения, которые ракеты ХАМАС нанесли городам своих противников. В то же время канал Sky News Arabia демонстрирует в том числе и заявления израильских военных, которые говорят о том, что целью их нападений являются только главари враждебного им исламистского движения.

Европейцы решили обсудить

Главы дипведомств стран Евросоюза также намерены обсудить тему урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

«В связи с продолжающейся эскалацией между Израилем и Палестиной и неприемлемым количеством жертв среди гражданского населения я созываю во вторник чрезвычайное совещание министров иностранных дел ЕС», — написал в своем Twitter Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, намеченная на 18 мая встреча европейских министров будет направлена на поиск механизмов прекращения насилия.

Предложения из РФ

Представители России также выразили свою позицию. 16 мая в рамках заседания Совбеза ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал обе враждующие стороны немедленно прекратить боевые действия.

Дипломат отметил, что Москва решительно осуждает применение силы и проявления насилия в отношении мирных граждан по обе стороны конфликта.

«Стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию, многочисленные человеческие жертвы вызывают в Москве глубокую обеспокоенность», — сказал Вершинин.

Он обратился к членам ООН с предложением общими усилиями сформировать условия для перезапуска мирного диалога. По его мнению, успеха в достижении принципа двух государств стороны смогут достичь, только отказавшись от односторонних шагов и обеспечив взаимную безопасность.

Также Вершинин выступил с конкретной инициативой о проведении палестино-израильских мирных переговоров в Москве и проведении внеочередного заседания «ближневосточного квартета» стран-посредников из ключевых региональных игроков.

Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
mid.ru  / 

Обострение палестино-израильского конфликта началось продолжается до сих пор. Менее чем за неделю палестинские группировки выпустили в направлении израильских территорий уже почти три тысячи ракет.

По последним данным, на территории еврейского государства погибли не менее 10 человек, а еще 50 тяжело ранены. В результате ответных ударов в то же время скончались уже 188 палестинцев, среди которых 55 детей.

израиль палестина
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