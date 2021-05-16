Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт

Глава США Джо Байден провел свой первый с момента вступления в должность телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Переговоры политиков состоялись в субботу, 15 мая, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Today the President spoke with Israeli Prime Minister Netanyahu, reaffirmed his strong support for Israel’s right to defend itself against rocket attacks from Hamas and other terrorist groups in Gaza, and condemned these indiscriminate attacks against Israel. pic.twitter.com/baHWh1b6Q2 — The White House (@WhiteHouse) May 15, 2021

Ожесточенные бои в регионе начались 10 мая, силы исламистского движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» начали ракетные обстрелы территорий Израиля, армия которого ответила на это военной операцией «Страж Стены»: ответными ударами артиллерии и авиации. Обострение стало крупнейшим с 2014 года.

После начала боевых действий Вашингтон направил в регион спецпосланника Хади Амра, который должен обсудить со сторонами конфликта вопросы мирного урегулирования разногласий.

United States Special Envoy visits Tel Aviv for de-escalation talks between Israel and Palestine https://t.co/nbfW7Vuwy7 — Breaking Belize News (@belizemedia) May 15, 2021

Разговор Байдена с Аббасом

В разговоре с Аббасом американский президент выразил свою обеспокоенность обстановкой и подчеркнул необходимость прекращения ракетных обстрелов территорий еврейского государства со стороны ХАМАС и его союзников. Оба политика выразили свои сожаления по поводу того, что в результате новой вспышки насилия по обе стороны конфликта гибнут невинные гражданские лица, среди которых женщины и дети.

В сообщении, опубликованном Белым домом после разговора двух лидеров, также отмечается «приверженность США укреплению американо-палестинского партнерства» и указывается на недавнее распоряжение Байдена о восстановлении финансовой и гуманитарной помощи жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан, сократившейся при предыдущем президенте Дональде Трампе.

That said, President Biden told the Palestinian authority that the US is concern about the deaths of "innocent civilians, including children" and reiterated that the US is resuming economic and humanitarian assistance to Palestine (a policy ended under Trump). pic.twitter.com/5zMDhpuRO0 — Ashton Pittman (@ashtonpittman) May 16, 2021

В опубликованном палестинской стороной резюме переговоров также отмечается, что американский лидер выступил против выселения палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме. Это решение израильских властей и стало причиной столкновений с местным населением, в результате дополнившимся ударами ХАМАС со стороны сектора Газа.

Примечательно, что в отчете Белого дома информации о такой позиции Байдена не содержится.

Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Возглавляемая Махмудом Аббасом Палестинская национальная администрация (ПНА) имеет ограниченное самоуправление на территории Западного берега, части Восточного Иерусалима и сектора Газа по итогам Шестидневной войны 1967 года между Израилем и арабскими странами.

Фактически же ПНА оказывает малое влияние на территорию у побережья — Газа фактически контролируется сторонниками движения ХАМАС с 2007 года. В Израиле и США данная группировка признана террористической.

Федеральное агентство новостей /

Арабская солидарность

Новый виток палестино-израильского конфликта уже привлек к себе внимание мировой общественности, разделившейся на два фронта в оценке ситуации.

Так, в рамках внеочередного заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз высказался в поддержку палестинцев.

Türkiye’nin de çağrısı üzerine toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi toplantısında yaşanan vahşetin tek sorumlusunun İsrail olduğunu vurguladık.



Filistinli kardeşlerimizin korunması için uluslararası platformlardaki tüm çabalara öncülük etmeyi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/GIUIc2O313 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 16, 2021

16 мая во время видеоконференции с коллегами по союзу он возложил ответственность за обострение на Израиль. При этом дипломат заявил, что международное сообщество, а особенно члены ОИК, должны защитить гражданское население палестинских регионов.

При этом Чавушоглу указал на возможность использования механизмов ООН для помощи сектору Газа и Западному берегу реки Иордан.

Saudi Arabia’s Foreign Minister Prince Faisal Bin Farhan accused Israel of committing flagrant violations against the Palestinians, calling for an immediate end to the Israeli escalation in Palestine.

— https://t.co/1mgDOIEQ8s

#GazaUnderAttak pic.twitter.com/f8zYpJBLCh — Hoorain Pervaiz ???????? (@HoorainPervaiz) May 16, 2021

Согласна с Турцией и Саудовская Аравия. В рамках того же заседания ОИС глава внешнеполитического ведомства страны Фейсал бин Фархан отметил, что Эр-Рияд осуждает действия израильских военных и считает необходимым принятие срочных мер для противодействия военным операциям в регионе и возобновления мирных переговоров.

Саудовский министр акцентировал внимание на том, что решением палестино-израильской проблемы должна стать реализация плана о двух государствах, в соответствии с которым арабское население спорного региона получит свое государство.

Отличие позиций внутри ОИС

Впрочем, солидарность в необходимости остановить войну и страдания простых палестинцев не гарантирует единого взгляда на конфликт. Так, например, Объединенные Арабские Эмираты в противовес Турции считают виновными в обострении движение ХАМАС.

Эта позиция проявилась в обращении Абу-Даби к сторонникам исламистского движения в секторе Газа. Руководство ОАЭ заявило о намерении прекратить инвестиции в регион в случае если ХАМАС на прекратит ракетные обстрелы.

Global Look Press / Mohammed Talatene

Не исключено, что эта риторика обусловлена обновлением политического курса Эмиратов, рассчитывающих сблизиться с Израилем после заключения Авраамского договора о нормализации отношений с еврейским государством.

Это проявляется уже и в информационной политике ОАЭ. Так, телеканал Al-Arabiya в своих сюжетах теперь показывает не только бомбардировки сектора Газа силами Армии обороны Израиля, но и разрушения, которые ракеты ХАМАС нанесли городам своих противников. В то же время канал Sky News Arabia демонстрирует в том числе и заявления израильских военных, которые говорят о том, что целью их нападений являются только главари враждебного им исламистского движения.

Европейцы решили обсудить

Главы дипведомств стран Евросоюза также намерены обсудить тему урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the unacceptable number of civilian casualties, I am convening an extraordinary VTC of the EU Foreign Ministers on Tuesday. We will coordinate and discuss how the EU can best contribute to end the current violence — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 16, 2021

«В связи с продолжающейся эскалацией между Израилем и Палестиной и неприемлемым количеством жертв среди гражданского населения я созываю во вторник чрезвычайное совещание министров иностранных дел ЕС», — написал в своем Twitter Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, намеченная на 18 мая встреча европейских министров будет направлена на поиск механизмов прекращения насилия.

Предложения из РФ

Представители России также выразили свою позицию. 16 мая в рамках заседания Совбеза ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал обе враждующие стороны немедленно прекратить боевые действия.

Дипломат отметил, что Москва решительно осуждает применение силы и проявления насилия в отношении мирных граждан по обе стороны конфликта.

«Стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию, многочисленные человеческие жертвы вызывают в Москве глубокую обеспокоенность», — сказал Вершинин.

Он обратился к членам ООН с предложением общими усилиями сформировать условия для перезапуска мирного диалога. По его мнению, успеха в достижении принципа двух государств стороны смогут достичь, только отказавшись от односторонних шагов и обеспечив взаимную безопасность.

Также Вершинин выступил с конкретной инициативой о проведении палестино-израильских мирных переговоров в Москве и проведении внеочередного заседания «ближневосточного квартета» стран-посредников из ключевых региональных игроков.

mid.ru /

Обострение палестино-израильского конфликта началось продолжается до сих пор. Менее чем за неделю палестинские группировки выпустили в направлении израильских территорий уже почти три тысячи ракет.

По последним данным, на территории еврейского государства погибли не менее 10 человек, а еще 50 тяжело ранены. В результате ответных ударов в то же время скончались уже 188 палестинцев, среди которых 55 детей.