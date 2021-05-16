Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным

Москва, 16 мая. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выплаты россиянам в пандемию были недостаточны. По его словам, за границей на поддержку граждан власти выделили больше средств.

Политик также обратил внимание, что денежные пособия получили только семьи с детьми и льготники. При этом обычные граждане остались без поддержки государства. Зюганов также сравнил меры российского правительства с выплатами в других государствах. Так, власти США выдали американцам по 1200 долларов, Японии — по 830 долларов, а Франция отменила на время пандемии все коммунальные платежи.

В настоящий момент важно регулировать цены, а также поддерживать производство и россиян, уверен Зюганов. По его мнению, для этого потребуется комплексная программа в размере 33 млн рублей, которые страна способна выделить.

Госдума рассмотрит возможность введения нового пособия для пенсионеров. Новая единовременная выплата будет предназначаться на приобретение средств индивидуальной защиты.