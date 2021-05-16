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16 мая 20:38
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20:36
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Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
20:36
Происшествия
Москвичка выбросила из окна более 20 кошек и угрожала суицидом
20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
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Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным

Экономика
Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 16 мая. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выплаты россиянам в пандемию были недостаточны. По его словам, за границей на поддержку граждан власти выделили больше средств.

Политик также обратил внимание, что денежные пособия получили только семьи с детьми и льготники. При этом обычные граждане остались без поддержки государства. Зюганов также сравнил меры российского правительства с выплатами в других государствах. Так, власти США выдали американцам по 1200 долларов, Японии — по 830 долларов, а Франция отменила на время пандемии все коммунальные платежи.

В настоящий момент важно регулировать цены, а также поддерживать производство и россиян, уверен Зюганов. По его мнению, для этого потребуется комплексная программа в размере 33 млн рублей, которые страна способна выделить.

Госдума рассмотрит возможность введения нового пособия для пенсионеров. Новая единовременная выплата будет предназначаться на приобретение средств индивидуальной защиты.

зюганов выплаты пандемия
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Все новости / Экономика / Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным
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