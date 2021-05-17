Донбасс посетили эксперты мозгового центра США, а Зеленский затеял политическую игру

В Донбассе вместе с количеством продолжает расширяться география обстрелов, одновременно юго-восток посетили сразу три иностранных делегации, в том числе эксперты мозгового центра, работающего на Конгресс и исполнительную власть США. На этом фоне Киев интенсифицировал новый виток преследования Медведчука, борьбу с коррупцией и деолигархализацию.

Оперативная обстановка в Донбассе

В Донбассе количество нарушений продолжает расти, увеличившись за эту неделю еще практически в 1,3 раза (1568 обстрелов против 1233).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте растет напряженность, не только в районе Золотое (57 км западнее Луганска), но и практически на всем протяжении «Лисичанского плацдарма» — узкой полоски между рекой Северский Донец и Фрунзе (40 км северо-западнее Луганска), занятой украинскими вооруженными силами.

Именно на нем 8 мая БПЛА ОБСЕ была обнаружена машина ИМР-2 ВСУ, которая предназначена для проделывания проходов в инженерных заграждениях и расчистки направлений для действия войск. Вероятнее всего, ее появление здесь связано с подготовкой путей для движения колонн в рамках грядущей ротации распложенной здесь 14-й механизированной бригады на 57-ю мотопехотную бригаду. Последняя практически неделю как завершила бригадные учения на полигоне «Широкий лан» (Николаевская область).

В рамках обучения бригада отработала ведение наступательных действий в урбанизированной местности, используя для этого макет деревни и отдельных строений, построенных на полигоне.

Можно не сомневаться, что полученные знания прибывшая 57-я бригада применит на практике, соответственно, рост провокаций на этом участке будет и далее только возрастать.

На центральном участке фронта самая сложная ситуация сохранялась в пригородах Горловки и Донецка.

Федеральное агентство новостей /

Именно здесь обеими сторонами конфликта активно ставились помехи БПЛА ОБСЕ, которым подчас даже не удавалось взлететь. Несмотря на это, ОБСЕ все-таки удалось обнаружить в 30 км северо-западнее Донецка целый батальон 10-й танковой бригады, которая составляет резерв украинской группировки.

Кроме того, с наступлением теплой и сухой погоды украинские военные вернулись к практике контролируемых поджогов сухой травы с целью распространить огонь на позиции защитников Донбасса и таким образом наносить им урон.

На южном участке продолжает осложняться ситуация в полосе 93-й механизированной бригады, которая располагается от Новотроицкого (32 км юго-западнее Донецка) до Гранитного (60 км южнее Донецка). При этом наиболее тяжелая ситуация складывается в районе Петровского (37 км южнее Донецка), где факты обстрелов подтверждаются и отчетами миссии ОБСЕ.

Примечательным моментом на юге является появление танков типа Т-72Б в районе Елизаветовки (20 км юго-западнее Донецка), ведь ближайшее соединение, где они состоят на вооружении, это 128-я горно-штурмовая бригада, которая находится в районе Мариуполя. Если сотрудники миссии ОБСЕ не ошиблись в определении типа танка, то это может свидетельствовать о переброске танкового подразделения 128-й бригады под Донецк по одной из двух причин:

усиление опасного направления Донецк — Днепропетровск из-за ожиданий действий на нем защитников Донбасса;

планы активизировать действия на направлении Еленовка — Старобешево, где еще совсем недавно военными НМ ДНР были выставлены обширные противотанковые поля.

Использование иностранцев в кампании против России

За последнюю неделю Киев организовал визиты трех иностранных делегаций в Донбасс. Первыми, 11–13 мая, юго-восток Украины посетила делегация аппарата военных атташе посольства США на Украине во главе с атташе сухопутных войск полковником Брэндоном Пресли.

mil.gov.ua / Міністерство оборони України

Скорее всего, визит этот был связан со сменой атташе сухопутных сил и сдачей дел и должности полковником Полом Шмидтом (также был в составе делегации) новому атташе.

mil.gov.ua / Міністерство оборони України

Однако в ходе него Киев сосредоточил усилия на доведении своего видения ситуации в Донбассе, а также рассказа про «российское» оружие, применяемое в нарушении всех правил и конвенций.

mil.gov.ua / Міністерство оборони України

Здесь хотелось бы отметить, что одной из функций атташе СВ является составление докладов, на основе которых потом верстается список военной помощи ВС Украины, а также делаются отчеты, ложащиеся на стол министру обороны и главе объединенного комитета начальников штабов. Соответственно, все, что ему рассказали в ходе работы, уже доведено до военного руководства США.

Второй делегацией стали военные атташе Швеции, Дании и Норвегии на Украине, посетившие 12 мая расположение 15-го полка национальной гвардии Украины в Славянске.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Иностранцам много говорили об истории этой части, высоком боевом духе и профессионализме, показали ее вооружение, сводили возложить цветы в память о погибших нацгвардейцах, а также на один из блокпостов.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Явно не рассказали украинские командиры иностранцам то, что основу 15-го полка НГУ составляет бывший добровольческий батальон «Донбасс», сформированный из радикалов «Самообороны Майдана» и неоднократно обвинявшийся в нарушениях прав человека

Напоследок, 14 мая, южный фронт посетила делегация Американского совета по внешней политике — аналитического центра, фактически работающего в интересах правительства США.

Федеральное агентство новостей /

В рамках визита американцев свозили на самую линию соприкосновения — в разрушенный населенный пункт Широкино, где находится одна из самых «горячих» точек.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Также делегации показали расположение в Мариуполе отряда морской охраны ГПС Украины и свозили на одном из его катеров в море, и все только для того, чтобы рассказать о сложной ситуации в Азовском море и «провокационной» деятельности в нем российских кораблей и катеров.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Последней точкой был контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово», расположенный в населенном пункте Пищевик, где похвастались своим оснащением и пожаловались на блокирование со стороны ДНР и ЛНР транспортных и людских перевозок с Украиной.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Примечательно, что визит американской делегации может быть связан как с составлением отчета для Конгресса или администрации президента США, так и с работой по составлению аналитической записки для руководства Украины.

В целом Киев ведет целенаправленную работу с иностранными делегациями с главной целью — заставить их думать, что на юго-востоке Украины действительно присутствуют российские военные.

Прессинг Медведчука

С начала недели стартовал новый виток давления на одного из лидеров «Оппозиционной платформы — за Жизнь» Виктора Медведчука.

Федеральное агентство новостей /

12 мая ему вручили подозрение о государственной измене по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну; проведение подрывной деятельности против Украины — подготовка сети российского влияния под названием «Проминь».

Федеральное агентство новостей /

Вместе с Медведчуком те же обвинения предъявлены его правой руке — Тарасу Козаку.

Федеральное агентство новостей /

13 мая состоялось заседание Печорского суда города Киева, где Медведчуку избрали мерой пресечение круглосуточный домашний арест. И это несмотря на то, что обвинительная сторона настаивала на аресте с альтернативой внесения залога в сумме 330 млн. 930 тыс. гривен (порядка 887 млн. рублей).

Telegram-канал «Легетимный» сообщает, что основной причиной раскручивания «кейса Медведчука» является попытка оказать давление на Россию для получения уступок хотя бы по одному из четырех треков:

организация встречи советников «нормандского формата», где снова будет банальное обсуждение;

мини-обмен задержанными;

согласие на трансформацию минских соглашений;

встреча лидеров «нормандского формата».

В целом такая мысль выглядит похожей на правду, однако, скорее всего дело в попытке президента Украины Владимира Зеленского использовать «кейс Медведчука» для торгов с США. Ведь подозрение было подписано спустя всего шесть дней после убытия госсекретаря Энтони Блинкена из Украины, что позволяет установить причинно-следственную связь данного визита с событиями вокруг Медведчука.

Федеральное агентство новостей /

Это уже ставит под удар практически завершенную подготовку к встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, что явно не на руку руководству США, но позволит Зеленскому договориться по поводу ряда предоставленных ему Блинкеном неудобных требований, среди которых, к примеру, отставка главы офиса президента Андрея Ермака.

Учитывая, что Медведчук остался на домашнем аресте, то подвижки в переговорах имеются. Однако продолжение судебного процесса оставляет его в качестве заложника в политических играх Зеленского.

Борьба с коррупцией и контроль олигархов

На фоне активизации «кейса Медведчука» взят курс на деолигархализацию и борьбу с коррупцией. Первым на очереди здесь стал бессменный мэр города Киева Виталия Кличко. Именно поэтому 10–12 мая украинские силовики провели обыски в коммунальных предприятиях Киева, департаментах Киевской государственной городской администрации и фирмах, связанных с Кличко и его соратниками Артуром Палатным, Денисом Комарницким.

Всего Кличко инкриминируют 7 эпизодов. В общей сложности за 5 лет Виталий Кличко «исчез» более 10 миллиардов гривен из бюджета Киева.



Суд разрешил провести обыски у Кличко. Майдан уничтожил Кличко и сейчас ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы. https://t.co/KWcLsiqDyc — Юрий Мухин (@mukhin_ua) August 9, 2019

Более того, по информации Telegram-канала «Крот СБУ» это только начало, а в службе безопасности уже лежит толстая папочка с компроматом на Кличко. Учитывая вес и амбиции Кличко, его кандидатура наиболее удобна для заклания на «алтарь борьбы с коррупции», дабы выполнить требования Вашингтона, а заодно и устранить опасного конкурента.

Следующим шагом стало проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны 14 мая, где были введены санкции против 557 «воров в законе» и 111 иностранных криминальных деятелей. В пакет ограничений входит блокирование активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмена визы, вида на временное или постоянное проживание, невозможности приобретения ими гражданства и принудительное выдворение.

По одной из версий заседание это является последним приглашением всем олигархам перейти под контроль офиса президента Украины, иначе их ждет прессинг по схеме Медведчука. В списке СНБО находится 13 олигархов, среди которых бывший президент Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов.

В целом действия президента Владимира Зеленского на данном направлении более похожи на установления контроля над политическим полем Украины и минимизацией рисков очередной революции. Вполне возможно, что связано это с подготовкой к перезагрузке власти через досрочные выборы, которые, по некоторым сведениям, планируется организовать осенью 2022 года. Также, вполне вероятно, что связано это и с возможностью реализовывать не очень популярные в среде олигархов решения и исключить их влияние на законотворческий процесс.

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