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16 мая 20:38
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20:36
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
20:36
Происшествия
Москвичка выбросила из окна более 20 кошек и угрожала суицидом
20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
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Шоу-бизнес
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Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино

Шоу-бизнес
Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино
Prt Scr youtube.com  /  TV Center

Москва, 16 мая. Актер Денис Матросов, известный по сериалу «Кармелита», рассказал, что не только женщины в киноиндустрии сталкиваются с сексуальными домогательствами.

До сих пор не утихают бурные дискуссии на тему харассмента в кино и театре. Многих за живое задело заявление Елены Прокловой, которая призналась, что стала жертвой сексуального домогательства в несовершеннолетнем возрасте. Имя обидчика она раскрывать не стала, однако уточнила, что это был именитый артист.

Коллеги Прокловой разделились на два лагеря. Одни уверены, что скандальная исповедь актрисы лишь пиар и повод напомнить о себе, другие же поддержали звезду, отметив, что харассмент, к сожалению, всегда был частью киноиндустрии. В выпуске «Звезды сошлись» Денис Матросов завил, что эта тема касается не только женщин. По его словам, мужчины тоже часто сталкиваются с домогательствами режиссеров и продюсеров. Артист рассказал, что сам чуть не стал жертвой, однако пресек все попытки харассмента на корню.

«Каждый для себя делает выбор. Вот я сделал свой выбор. Когда ко мне полезли, ну у меня рука большая, человек потом неделю не мог никуда выйти. Не захочет не вскочит, понимаете?» — утверждает Матросов.

Другие звездные гости программы мнение актера поддержали лишь частично. Они напомнили, что Проклова подверглась насилию в 15 лет и попросту не могла дать отпор своему обидчику. В этой ситуации вина целиком и полностью лежит на человеке, который ее развращал, ведь он нарушил закон.

После многочисленных откровений от российских звезд певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» призналась, что ее чуть не изнасиловали, когда она была еще совсем юной девушкой.

кино домогательства проклова матросов звезды сошлись
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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино
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