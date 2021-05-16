Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино

Москва, 16 мая. Актер Денис Матросов, известный по сериалу «Кармелита», рассказал, что не только женщины в киноиндустрии сталкиваются с сексуальными домогательствами.

До сих пор не утихают бурные дискуссии на тему харассмента в кино и театре. Многих за живое задело заявление Елены Прокловой, которая призналась, что стала жертвой сексуального домогательства в несовершеннолетнем возрасте. Имя обидчика она раскрывать не стала, однако уточнила, что это был именитый артист.

Коллеги Прокловой разделились на два лагеря. Одни уверены, что скандальная исповедь актрисы лишь пиар и повод напомнить о себе, другие же поддержали звезду, отметив, что харассмент, к сожалению, всегда был частью киноиндустрии. В выпуске «Звезды сошлись» Денис Матросов завил, что эта тема касается не только женщин. По его словам, мужчины тоже часто сталкиваются с домогательствами режиссеров и продюсеров. Артист рассказал, что сам чуть не стал жертвой, однако пресек все попытки харассмента на корню.

«Каждый для себя делает выбор. Вот я сделал свой выбор. Когда ко мне полезли, ну у меня рука большая, человек потом неделю не мог никуда выйти. Не захочет не вскочит, понимаете?» — утверждает Матросов.

Другие звездные гости программы мнение актера поддержали лишь частично. Они напомнили, что Проклова подверглась насилию в 15 лет и попросту не могла дать отпор своему обидчику. В этой ситуации вина целиком и полностью лежит на человеке, который ее развращал, ведь он нарушил закон.

После многочисленных откровений от российских звезд певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» призналась, что ее чуть не изнасиловали, когда она была еще совсем юной девушкой.