Ученые из США создали робота с уникальной рукой-щеткой для волос

Бостон, 16 мая. Новый робот со специальной сенсорной щеткой, разработанный специалистами из Массачусетса, способен расчесать любые волосы и призван помогать в уходе за тяжело больными людьми.

Создать такого робота ученые решили в связи со стремительно растущей нагрузкой на систему здравоохранения. Они выяснили, что зачастую медсестры тратят более 40% времени на выполнение задач по уходу за лежачими пациентами, и попытались сделать для них помощника.

Благодаря новому устройству, которое с легкостью расчесывает даже самые запутанные волосы тяжелобольных парализованных пациентов, сотрудникам медицинских учреждений больше не придется заниматься этим делом, остаток времени они смогут тратить на выполнение более серьезных задач.

Итальянским специалистам удалось научить робота мыслить вслух. Машина начала проговаривать свои идеи и действия в процессе выполнения определенной задачи, что приблизило разработчиков к решению проблемы недопонимания между человеком и роботом.