Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии в центре Екатеринбурга

Екатеринбург, 16 мая. Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали три человека. Инцидент произошел на пересечении улиц Радищева и 8 Марта.

Согласно первоначальной информации, аварию мог спровоцировать водитель иномарки Mercedes. Он якобы поехал на красный свет и врезался в машину Chevrolet Cruze, которую от удара откинуло на стоявших на остановке пешеходов.

В аварии пострадали 23-летняя беременная водительница второго авто и ее полуторагодовалая дочка. От тяжелых травм малышку спасло детское удерживающее кресло.

Помощь медиков потребовалась и женщине-пешеходу. Водитель немецкого седана потом заявил стражам порядка, что не нарушал ПДД и ехал на разрешающий сигнал светофора.

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