Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев

Правительство Афганистана не составило надлежащих планов по увеличению инвестиций и сохранению бизнеса в стране. Аналитики прогнозируют крах экономики.

Осенью 2021 года состоится вывод американских войск и сил Международной коалиции. Возникающие риски террористической угрозы вынуждают иностранных предпринимателей покидать Афганистан. С чем может столкнуться страна — разбиралась международная редакция ФАН.

За последние несколько месяцев целый ряд представителей частного бизнеса уехали из Афганистана. Как объясняют специалисты, это произошло из-за отсутствия у правительства эффективного плана развития экономики.

«Даже сейчас государственный бюджет фактически зависит от международной помощи, а само правительство кровно нуждается в международной поддержке», — объясняет сложившуюся обстановку аналитик Сайед Масуд.

Ситуация усугубляется выводом коалиционных войск из страны, который планируется к завершению 11 сентября 2021 года. Афганский частный сектор нуждается в помощи, и эксперты настаивают на ответственном подходе с учетом потребностей предпринимательства. Впрочем, кабульские власти сомнения аналитиков не разделяют.

«Политическая, экономическая, техническая и финансовая поддержка со стороны международного сообщества продолжится», — заявил пресс-секретарь афганского министерства экономики Сабур Нариман.

Отчет Всемирного банка

В апреле 2021 года Всемирный банк опубликовал отчет под названием «Установление курса к восстановлению». В нем описывается нынешняя ситуация в Афганистане.

«Афганистан по-прежнему сталкивается с огромными проблемами. Кризис COVID-19 наложил тяжелое бремя на экономику, государственные финансы и инвестиции в частный сектор в 2020 году», — говорится в документе.

С одной стороны, авторы доклада отмечают благоприятные условия, которые способствовали росту сельскохозяйственного производства и улучшению качества жизни в сельских районах. С другой — они говорят о сильно пострадавшей промышленности и сбое в работе городских служб и предприятий торговли.

Из-за пандемии в 2020 году в стране возросла безработица. У государства сократились доходы, и это ограничило качество мер правительства для маневра в условиях коронавируса. В связи с закрытием многих предприятий и потерей рабочих мест стабилизация экономики страны теперь «зависит от реинвестирования и восстановления доверия» финансового сектора, который вложил бы деньги.

Политические риски

Аналитики Всемирного банка отмечают, что привлечению инвестиций мешают «сложные политические условия», риски безопасности.

В настоящий момент между правительством Афганистана и представителями движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) идут переговоры. Последний их раунд прошел 14 мая в Дохе.

The Taliban and Afghan Government's negotiators, who met in Qatar, have emphasized need to speed up the peace talks in Dohahttps://t.co/fI0FhwQTS7 pic.twitter.com/jL4Q8oIiDs — Radio Pakistan (@RadioPakistan) May 15, 2021

Стороны обсудили обстановку в государстве, режим трехдневного перемирия в связи с окончанием Рамадана, а также договорились о следующей встрече.

Как отмечают эксперты Всемирного банка, мирные переговоры между правительством и талибами продвигаются медленно. Одновременно выросло и количество атак террористов. В регионе активизировалось подполье «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Федеральное агентство новостей /

В связи с этим возможность финансовой поддержки со стороны международного сообщества экономисты подвергают сомнению.

В ноябре 2020 года прошла Женевская конференция по Афганистану. На этом саммите международное сообщество, конечно, обязалось продолжать грантовую поддержку, однако объем объявленных взносов снизился приблизительно на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Патовая ситуация

«Восстановление экономики будет зависеть от продолжения тесного партнерства между правительством Афганистана и международными партнерами», — уверены аналитики Всемирного банка.

Эксперты уточняют, что для продолжения сотрудничества Кабулу необходимо продемонстрировать существенный прогресс в области сбора доходов, борьбы с коррупцией и реформ частного сектора.

Федеральное агентство новостей /

Вместе с тем экономические показатели свидетельствуют о кризисной картине. В 2020 году Кабул продемонстрировал отрицательное сальдо торгового баланса, которое говорит о том, что страна больше закупала, чем продавала.

Торговый баланс является одним из важнейших показателей. Наличие приходящих в страну деньг позволяет аккумулировать средства в дальнейшее развитие и последующий доход.

Федеральное агентство новостей /

Отрицательное сальдо говорит о том, что страна больше тратит, чем зарабатывает. Поэтому, чтобы что-то построить, необходимо влезть в долги.

Кредитная нагрузка усугубляет и без того сложную экономическую ситуацию. Заемные средства не позволяют развиваться так же эффективно, как в случае с распоряжением исключительно собственными доходами.

Федеральное агентство новостей /

Именно поэтому выводы аналитиков Всемирного банка можно сравнить с патовой ситуацией. Для развития экономики необходим интерес иностранных инвесторов. Однако он будет, только если страна покажет стабильную экономику. А для этого необходимо больше продавать, чем покупать.

«Финансовые доноры могли бы с пользой работать над обеспечением большей определенности и поддержкой доверия путем установления более четких многолетних обязательств и определения набора поддающихся измерению приоритетных реформ, для которых будет мобилизована дальнейшая грантовая поддержка», — говорят аналитики Всемирного банка.

Незаконная деятельность

В дополнение к публичной статистике отмечается негативное влияние противозаконной деятельности. Центральное место в афганской экономике занимает опиумное производство. В нем задействовано до 119 000 граждан страны.

Полученный от внутреннего потребления, производства и экспорта опиатов оборот в Афганистане в 2019 году оценивался в 1,2–2,1 млрд долларов США. Эта сумма составляет 7–11% ВВП страны.

To kto teraz będzie opium dzielił? Afganistan to największy producent na świecie, dostarczają ponad 95% heroiny w Europie i ponad 90% globalnie, amerykanie mieli z tego działkę — colla9e ???????? (@_colla9e) April 19, 2021

Опиумная экономика обусловлена отсутствием альтернативных источников средств к существованию, слабым верховенством закона, а также легким доступом к ключевым торговым маршрутам.

Основная роль незаконной деятельности в афганской экономике, включая производство и контрабанду опия, ослабляет общее управление и лишает правительство столь необходимых доходов. Кроме того, торговля наркотическими веществами финансирует деятельность боевиков и террористов, что усугубляет ситуацию с безопасностью.

Отражая насыщение мировых рынков, цены на опиум в фермерских хозяйствах упали до рекордно низкого уровня в 2019 году (на 33% по сравнению с 2018-м). Из-за этого площади для выращивания мака сократились на 38%, что является самым низким показателем с 2013 года.

Не все так плохо

Аналитики Всемирного банка отмечают, что экономические перспективы развития Афганистана остаются весьма неопределенными.

Основными источниками неопределенности являются: будущие политические события, угрозы безопасности; внутренние, региональные и глобальные экономические условия в контексте продолжающейся пандемии COVID-19.

Afghanistan Development Update :

Setting Course to Recovery (English) https://t.co/TWL4YqC2zs via @WorldBank — Joanne Marie Rumford (@JoanneRumford) May 16, 2021

В соответствии с базовым сценарием Афганистан может столкнуться с сохранением нынешней обстановки в области безопасности и политических условий, связанных с высоким уровнем неопределенности, медленным прогрессом в мирных переговорах, продолжающимся широкомасштабным насилием; снижением международной грантовой поддержки, отсутствием значительного ускорения прогресса в реформах.

Вместе с тем пессимистичные прогнозы аналитиков Всемирного банка отчасти нивелируются выводами Азиатского банка развития (АБР), который ожидает восстановления роста экономики Афганистана после резкого спада в 2020 году.

По мнению экспертов АБР, в 2021 году ВВП страны вырастет до 3,0%, а в 2022-м этот показатель увеличится до 4,0% по мере нормализации деловой активности и рыночных настроений.

According to Asian Development Bank @ADB_HQ, Afghanistan's Economy growth in 2021 has increased and is predicted to grow further. This helps Kabul City to Develop Rapidly and recover from the destruction of war from the last 40 years.#AfghanistanPeaceProcess pic.twitter.com/mXJEyBypCR — Rasa (@rasa_af) May 5, 2021

Что же касается противозаконной экономической деятельности афганцев, то сокращение производства опия не привело к значительному росту бедности в сельских районах. Это свидетельствует о том, что благоприятные предыдущие рыночные условия позволили домашним хозяйствам накопить активы и сбережения и потенциально диверсифицировать производство других легальных культур.

1 Организация запрещена на территории РФ.