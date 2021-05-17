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13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
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13:04
Армия
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13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
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13:03
Общество
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13:00
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Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
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Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев

Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
Федеральное агентство новостей  / 

Правительство Афганистана не составило надлежащих планов по увеличению инвестиций и сохранению бизнеса в стране. Аналитики прогнозируют крах экономики.

Осенью 2021 года состоится вывод американских войск и сил Международной коалиции. Возникающие риски террористической угрозы вынуждают иностранных предпринимателей покидать Афганистан. С чем может столкнуться страна — разбиралась международная редакция ФАН.

За последние несколько месяцев целый ряд представителей частного бизнеса уехали из Афганистана. Как объясняют специалисты, это произошло из-за отсутствия у правительства эффективного плана развития экономики.

«Даже сейчас государственный бюджет фактически зависит от международной помощи, а само правительство кровно нуждается в международной поддержке», — объясняет сложившуюся обстановку аналитик Сайед Масуд.

Ситуация усугубляется выводом коалиционных войск из страны, который планируется к завершению 11 сентября 2021 года. Афганский частный сектор нуждается в помощи, и эксперты настаивают на ответственном подходе с учетом потребностей предпринимательства. Впрочем, кабульские власти сомнения аналитиков не разделяют.

«Политическая, экономическая, техническая и финансовая поддержка со стороны международного сообщества продолжится», — заявил пресс-секретарь афганского министерства экономики Сабур Нариман.

Отчет Всемирного банка

В апреле 2021 года Всемирный банк опубликовал отчет под названием «Установление курса к восстановлению». В нем описывается нынешняя ситуация в Афганистане.

«Афганистан по-прежнему сталкивается с огромными проблемами. Кризис COVID-19 наложил тяжелое бремя на экономику, государственные финансы и инвестиции в частный сектор в 2020 году», — говорится в документе.

С одной стороны, авторы доклада отмечают благоприятные условия, которые способствовали росту сельскохозяйственного производства и улучшению качества жизни в сельских районах. С другой — они говорят о сильно пострадавшей промышленности и сбое в работе городских служб и предприятий торговли.

Из-за пандемии в 2020 году в стране возросла безработица. У государства сократились доходы, и это ограничило качество мер правительства для маневра в условиях коронавируса. В связи с закрытием многих предприятий и потерей рабочих мест стабилизация экономики страны теперь «зависит от реинвестирования и восстановления доверия» финансового сектора, который вложил бы деньги.

Политические риски

Аналитики Всемирного банка отмечают, что привлечению инвестиций мешают «сложные политические условия», риски безопасности.

В настоящий момент между правительством Афганистана и представителями движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) идут переговоры. Последний их раунд прошел 14 мая в Дохе.

Стороны обсудили обстановку в государстве, режим трехдневного перемирия в связи с окончанием Рамадана, а также договорились о следующей встрече.

Как отмечают эксперты Всемирного банка, мирные переговоры между правительством и талибами продвигаются медленно. Одновременно выросло и количество атак террористов. В регионе активизировалось подполье «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Эти дни Кабула: инвесторы не хотят иметь дела с Афганистаном после ухода американцев
Федеральное агентство новостей  / 

В связи с этим возможность финансовой поддержки со стороны международного сообщества экономисты подвергают сомнению.

В ноябре 2020 года прошла Женевская конференция по Афганистану. На этом саммите международное сообщество, конечно, обязалось продолжать грантовую поддержку, однако объем объявленных взносов снизился приблизительно на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Патовая ситуация

«Восстановление экономики будет зависеть от продолжения тесного партнерства между правительством Афганистана и международными партнерами», — уверены аналитики Всемирного банка.

Эксперты уточняют, что для продолжения сотрудничества Кабулу необходимо продемонстрировать существенный прогресс в области сбора доходов, борьбы с коррупцией и реформ частного сектора.

Эти дни Кабула: инвесторы не хотят иметь дела с Афганистаном после ухода американцев
Федеральное агентство новостей  / 

Вместе с тем экономические показатели свидетельствуют о кризисной картине. В 2020 году Кабул продемонстрировал отрицательное сальдо торгового баланса, которое говорит о том, что страна больше закупала, чем продавала.

Торговый баланс является одним из важнейших показателей. Наличие приходящих в страну деньг позволяет аккумулировать средства в дальнейшее развитие и последующий доход.

Эти дни Кабула: инвесторы не хотят иметь дела с Афганистаном после ухода американцев
Федеральное агентство новостей  / 

Отрицательное сальдо говорит о том, что страна больше тратит, чем зарабатывает. Поэтому, чтобы что-то построить, необходимо влезть в долги.

Кредитная нагрузка усугубляет и без того сложную экономическую ситуацию. Заемные средства не позволяют развиваться так же эффективно, как в случае с распоряжением исключительно собственными доходами.

Эти дни Кабула: инвесторы не хотят иметь дела с Афганистаном после ухода американцев
Федеральное агентство новостей  / 

Именно поэтому выводы аналитиков Всемирного банка можно сравнить с патовой ситуацией. Для развития экономики необходим интерес иностранных инвесторов. Однако он будет, только если страна покажет стабильную экономику. А для этого необходимо больше продавать, чем покупать.

«Финансовые доноры могли бы с пользой работать над обеспечением большей определенности и поддержкой доверия путем установления более четких многолетних обязательств и определения набора поддающихся измерению приоритетных реформ, для которых будет мобилизована дальнейшая грантовая поддержка», — говорят аналитики Всемирного банка.

Незаконная деятельность

В дополнение к публичной статистике отмечается негативное влияние противозаконной деятельности. Центральное место в афганской экономике занимает опиумное производство. В нем задействовано до 119 000 граждан страны.

Полученный от внутреннего потребления, производства и экспорта опиатов оборот в Афганистане в 2019 году оценивался в 1,2–2,1 млрд долларов США. Эта сумма составляет 7–11% ВВП страны.

Опиумная экономика обусловлена отсутствием альтернативных источников средств к существованию, слабым верховенством закона, а также легким доступом к ключевым торговым маршрутам.

Основная роль незаконной деятельности в афганской экономике, включая производство и контрабанду опия, ослабляет общее управление и лишает правительство столь необходимых доходов. Кроме того, торговля наркотическими веществами финансирует деятельность боевиков и террористов, что усугубляет ситуацию с безопасностью.

Отражая насыщение мировых рынков, цены на опиум в фермерских хозяйствах упали до рекордно низкого уровня в 2019 году (на 33% по сравнению с 2018-м). Из-за этого площади для выращивания мака сократились на 38%, что является самым низким показателем с 2013 года.

Не все так плохо

Аналитики Всемирного банка отмечают, что экономические перспективы развития Афганистана остаются весьма неопределенными.

Основными источниками неопределенности являются: будущие политические события, угрозы безопасности; внутренние, региональные и глобальные экономические условия в контексте продолжающейся пандемии COVID-19.

В соответствии с базовым сценарием Афганистан может столкнуться с сохранением нынешней обстановки в области безопасности и политических условий, связанных с высоким уровнем неопределенности, медленным прогрессом в мирных переговорах, продолжающимся широкомасштабным насилием; снижением международной грантовой поддержки, отсутствием значительного ускорения прогресса в реформах.

Вместе с тем пессимистичные прогнозы аналитиков Всемирного банка отчасти нивелируются выводами Азиатского банка развития (АБР), который ожидает восстановления роста экономики Афганистана после резкого спада в 2020 году.

По мнению экспертов АБР, в 2021 году ВВП страны вырастет до 3,0%, а в 2022-м этот показатель увеличится до 4,0% по мере нормализации деловой активности и рыночных настроений.

Что же касается противозаконной экономической деятельности афганцев, то сокращение производства опия не привело к значительному росту бедности в сельских районах. Это свидетельствует о том, что благоприятные предыдущие рыночные условия позволили домашним хозяйствам накопить активы и сбережения и потенциально диверсифицировать производство других легальных культур.

1 Организация запрещена на территории РФ.

афганистан экономика кризис
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