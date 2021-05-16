ФБК* торопится собрать деньги до момента признания экстремистской организацией

Москва, 16 мая. Сбор пожертвований под прикрытием поддержки избирательной кампании инициировали сторонники скандально известного блогера Алексея Навального.

Близкие друзья и партнеры Навального якобы начали готовиться к выборам в Государственную думу. Для этого члены ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) инициировали кампанию по привлечению денежных средств. Об этом пишет Nation News.

Примечательно, что активисты решили получить деньги с доверчивой аудитории именно в тот момент, когда в парламенте рассматривают новый закон, который перекроет доступ участникам экстремистских организаций в политику. Если депутаты одобрят законопроект и предложение будет принято, то все руководители организаций, связанных с одиозным блогером, не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет.

Первое заседание Мосгорсуда по делу об экстремистской деятельности пройдет 17 мая. Вдобавок, в России больше не действуют штабы Навального2 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга).

Несмотря на очевидную бессмысленность политической агитации и попыток «раскачать лодку», некоторые члены ФБК стремятся участвовать в выборах в нижнюю палату парламента в этом году. Например, баллотироваться хочет экс-юрист фонда Любовь Соболь, уже попадавшаяся на махинациях во время выборов в Мосгордуму в 2019 году.

Соболь определяет сбор средств на собственную кампанию как «работу с избирателями», в целях чего использует колл-центры для обмана жителей страны. Помимо нее, активизировались бывший координатор распущенного столичного штаба Навального Олег Степанов и экс-руководитель штаба в Петербурге Ирина Фатьянова.

Все они понимают, что судебная инстанция, вероятнее всего, удовлетворит иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией. Косвенно это даже подтверждается тем, что ближайшее окружение Навального уже сбежало на Запад. Наиболее вероятной причиной сбора денежных средств на фальшивые избирательные кампании является попытка заработать перед окончательным развалом структур Навального.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга