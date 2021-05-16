Житель Башкирии погиб при пожаре в многоэтажном доме

Уфа, 16 мая. Пожар в башкирском Кумертау унес жизнь мужчины. Полиция устанавливает причину трагедии.

Пожар разгорелся в многоэтажном жилом доме по улице 60 лет БАССР в Кумертау.

Сотрудники МЧС в составе 20 человек выехали на место происшествия. Горела однокомнатная квартира на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали 30 жильцов из горящего здания, из них пятеро детей.

Один из спасенных находился без сознания. Медики оказали ему первую помощь и пытались привести его в чувство, спасти жизнь 36-летнего мужчины не удалось. Полиция разбирается в причинах пожара.

Похожая трагедия произошла ранее в Уфе, сообщал ФАН. Возгорание в жилом строении привело к смерти 34-летнего мужчины, который неосторожно обращался с огнем.