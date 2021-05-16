Израильская армия нанесла удары по военным складам движения ХАМАС

Иерусалим, 16 мая. Армия Израиля атаковала склады с ракетами, беспилотники, морские средства, сети тоннелей и подземных структур ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что движение ХАМАС намеренно провоцирует кризис в секторе Газа.

По его словам, руководство движения планирует сохранить власть, поэтому заинтересовано в эскалации конфликта. Эрдан также добавил, что бойцы ХАМАС наносят ракетные удары по израильской территории, прикрываясь мирными жителями, и подчеркнул, что Израиль будет предпринимать все возможное, чтобы «остановить агрессию» и обеспечить безопасность населения страны.