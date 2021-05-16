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16 мая 20:38
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Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
20:36
Происшествия
Москвичка выбросила из окна более 20 кошек и угрожала суицидом
20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
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Израильская армия нанесла удары по военным складам движения ХАМАС

  /   Обновлено: 16 мая 2021 19:54
Армия
Израильская армия нанесла удары по военным складам движения ХАМАС
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Иерусалим, 16 мая. Армия Израиля атаковала склады с ракетами, беспилотники, морские средства, сети тоннелей и подземных структур ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что движение ХАМАС намеренно провоцирует кризис в секторе Газа.

По его словам, руководство движения планирует сохранить власть, поэтому заинтересовано в эскалации конфликта. Эрдан также добавил, что бойцы ХАМАС наносят ракетные удары по израильской территории, прикрываясь мирными жителями, и подчеркнул, что Израиль будет предпринимать все возможное, чтобы «остановить агрессию» и обеспечить безопасность населения страны.

израиль нетаньяху хамас
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Все новости / Армия / Израильская армия нанесла удары по военным складам движения ХАМАС
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