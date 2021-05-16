Маневр автомобилистки унес четыре жизни в Саратовской области

Саратов, 16 мая. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей недалеко от села Седовка. Жертвами ДТП стали несколько человек.

По предварительной информации, аварию могла спровоцировать женщина за рулем автомобиля ВАЗ. Автомобилистка вылетела на встречную полосу и на скорости врезалась в грузовой автомобиль. От удара легковая машина превратилась в груду железа. Тяжелые травмы получили женщина-водитель, взрослый пассажир, мальчик и девочка. Все они погибли практически сразу.

В Липецкой области столкнулись легковой автомобиль и грузовик МАЗ, который выехал на встречную полосу для предотвращения аварии с попутными авто. Водитель первой машины погиб на месте, сообщал ФАН.