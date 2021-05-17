На Украине ужесточат наказание за использование символики СССР и РФ

Правительство Украины предоставило региональным органам власти на территории от Ужгорода до Славянска право «самостоятельно решать вопросы борьбы с распространением советского и московского влияния». Согласно официальной информации, местные структуры украинского МВД получат дополнительные полномочия для задержания и проведения допросов лиц, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами и даже политическими организациями РФ. Помимо прочего, представители националистических организаций смогут по собственному усмотрению осуществлять рейды против «кремлевских апологетов» в общественных местах. Кто в ближайшее время войдет в черные списки Киева, выяснял корреспондент ФАН.

Жителю Черниговской области Юрию Л. грозит тюремное заключение на срок до трех лет. А все потому, что он имел неосторожность вступить в конфликт с сотрудниками районного отделения военкомата. Получив извещение о необходимости прибыть на распределительный пункт ВСУ для прохождения «внеочередной проверки боеспособности», Юрий Л. появился по месту требования в куртке с символами олимпийской сборной Российской Федерации. На требование сотрудников указанной структуры «немедленно снять провокационные тряпки» Юрий Л. ответил буквально следующее: «Сначала снимите бандеровские тряпки со своих флагштоков!» (в данный момент абсолютное большинство зданий региональных военкоматов на Украине снабжены красно-черными флагами запрещенной в РФ организации УПА1. — Прим. ФАН).

Итог дискуссии оказался не в пользу Юрия Л. — военнообязанный оказался под следствием по обвинению в «экстремистской деятельности».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Крупные денежные штрафы, общественные работы и даже реальные тюремные сроки грозят молодым людям из Харьковской области, распространившим в одной из социальных сетей ролик, участники которого позировали с георгиевской ленточкой на фоне импровизированного изображения серпа и молота. Несмотря на то, что впоследствии этот ролик был удален из анналов Всемирной паутины, активисты местных крайне правых националистических группировок уже нашли его авторов.

«В ближайшее время эти любители Советского Союза и Московии получат свое», — отметили в своем заявлении представители «Национального корпуса» (организация запрещена в РФ).

Любопытно, что в самом МВД Украины потенциальное нововведение идеализировать не стали.

«Мы должны действовать в условиях современности и в рамках законов: будем активнее бороться с запрещенной на Украине символикой и распространителями идей «государства-агрессора», — резюмировал глава украинского МВД Арсен Аваков.

И добавил, что функция подконтрольной ему структуры заключается в «выявлении недоброжелательных элементов». Дескать, все остальное будут решать региональные судебные органы.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

В то же время независимые аналитики полагают, что те же местные судебные органы на Украине в данном вопросе непосредственно подчиняются официальному Киеву.

«Нет никаких сомнений в том, что к украинскому гражданину, прикрепившему на одежду георгиевскую ленточку или надевшему футболку с надписью «Россия», впоследствии будут применены самые серьезные санкции, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Виктор Барчук. — На Украине началась настоящая охота на инакомыслящих граждан. В какой именно степени они «пропагандируют идеи России», уже никого не волнует: Киев ужесточит наказание за любое использование символики СССР и РФ и будет проводить эту политику в дальнейшем».

По словам Барчука, в обозримом будущем процессы над «несогласными элементами» станут публичными.

«Больше никто не позволит таким, как Юрий Л., провоцировать чиновников», — предположил он.

Тем временем в МВД Украины в очередной раз напомнили, что за «пропаганду георгиевской ленты, а также аббревиатуры СССР» и символов советской эпохи в этой стране по новым правилам предусмотрено наложение штрафов до 170 тысяч гривен (около 450 тысяч рублей) или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Предполагается, что размеры этих санкций будут расти в геометрической прогрессии.

1 Организация запрещена на территории РФ.