США готовы стать посредником в переговорах между Израилем и Палестиной

Нью-Йорк, 16 мая. США готовы выполнить роль посредника в переговорах между Израилем и Палестиной. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, Вашингтон надеется на скорое прекращение огня и начало мирного диалога между сторонами конфликта.

«Мы готовы предоставить нашу поддержку в посредничестве, если стороны будут работать над перемирием, потому что мы верим, что израильтяне и палестинцы имеют равное право жить в безопасности», — сказала она.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что движение ХАМАС намеренно провоцирует кризис в секторе Газа.