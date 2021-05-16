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16 мая 20:37
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новостей
20:36
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
20:36
Происшествия
Москвичка выбросила из окна более 20 кошек и угрожала суицидом
20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
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Шоу-бизнес
Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
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Рыбаки на Кубани спасли от гибели брошенную в мешке с камнями собаку

  /   Обновлено: 16 мая 2021 19:39
Общество
Рыбаки на Кубани спасли от гибели брошенную в мешке с камнями собаку
pixabay.com  /  Nicooografie

Краснодар, 16 мая. Кубанские рыбаки обнаружили собаку, которую кто-то пытался утопить в наполненном камнями мешке. Видео со спасением выложили в Сеть.

Инцидент произошел на свалке возле поселка Светлый Путь Темрюкского района. Двое мужчин обнаружили животное во время рыбалки. Мешок с псом находился среди мусорных пакетов на свалке. Рыбаки развязали веревки и освободили собаку.

Поскольку пес был полностью мокрый, мужчины предположили, что его пытались утопить. Испуганное животное попыталось сразу сбежать от спасителей, однако проделав всего несколько метров пути, обессиленно рухнуло на землю. Рыбаки сразу нашли еду, чтобы покормить пострадавшую собаку.

Другой случай спасения животного произошел в Улан-Удэ. Волонтеры спасли провалившуюся в коллектор собаку, которая провела в заточении семь дней. После спасения пес скрылся в неизвестном направлении.

кубань собака спасение хорошие новости россии
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Все новости / Общество / Рыбаки на Кубани спасли от гибели брошенную в мешке с камнями собаку
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