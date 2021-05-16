Рыбаки на Кубани спасли от гибели брошенную в мешке с камнями собаку

Краснодар, 16 мая. Кубанские рыбаки обнаружили собаку, которую кто-то пытался утопить в наполненном камнями мешке. Видео со спасением выложили в Сеть.

Инцидент произошел на свалке возле поселка Светлый Путь Темрюкского района. Двое мужчин обнаружили животное во время рыбалки. Мешок с псом находился среди мусорных пакетов на свалке. Рыбаки развязали веревки и освободили собаку.

Поскольку пес был полностью мокрый, мужчины предположили, что его пытались утопить. Испуганное животное попыталось сразу сбежать от спасителей, однако проделав всего несколько метров пути, обессиленно рухнуло на землю. Рыбаки сразу нашли еду, чтобы покормить пострадавшую собаку.

Другой случай спасения животного произошел в Улан-Удэ. Волонтеры спасли провалившуюся в коллектор собаку, которая провела в заточении семь дней. После спасения пес скрылся в неизвестном направлении.