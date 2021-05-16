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16 мая 20:37
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20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
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Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
20:18
Шоу-бизнес
Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
20:16
Видео
Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
20:14
Политика
Украинский политолог рассказал о зреющем бунте в стране
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Составлен топ-5 продуктов, снижающих риск анемии

Общество
Составлен топ-5 продуктов, снижающих риск анемии
wikipedia.org  /  Luc Viatour/GFDL

Москва, 16 мая. Дефицит железа является одной из причин развития анемии. Ежедневное употребление ряда продуктов снижает риски появления подобных проблем со здоровьем.

Лучшим «союзником» усвоения железа считаются цитрусовые. Благоприятный эффект оказывается за счет содержания витамина С. Благоприятно на организм влияет и киви, обогащенный витамином Е, клетчаткой, калием и фолиевой кислотой. Для исключения рисков развития анемии также рекомендуется употребление клубники, гуавы и шпината, передают «Вести».

Анемия является состоянием, которое характеризуется нехваткой здоровых эритроцитов в крови. У мужчин заболевание может быть симптомом рака органов желудочно-кишечного тракта, сообщил доктор и телеведущий Александр Мясников.

продукты анемия железо
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