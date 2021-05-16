Составлен топ-5 продуктов, снижающих риск анемии

Москва, 16 мая. Дефицит железа является одной из причин развития анемии. Ежедневное употребление ряда продуктов снижает риски появления подобных проблем со здоровьем.

Лучшим «союзником» усвоения железа считаются цитрусовые. Благоприятный эффект оказывается за счет содержания витамина С. Благоприятно на организм влияет и киви, обогащенный витамином Е, клетчаткой, калием и фолиевой кислотой. Для исключения рисков развития анемии также рекомендуется употребление клубники, гуавы и шпината, передают «Вести».

Анемия является состоянием, которое характеризуется нехваткой здоровых эритроцитов в крови. У мужчин заболевание может быть симптомом рака органов желудочно-кишечного тракта, сообщил доктор и телеведущий Александр Мясников.