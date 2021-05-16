Водоросли, личинки и грибной белок могут стать частью «меню будущего»

Кембридж, 16 мая. «Меню будущего» могут пополнить водоросли, грибной белок и личинки, если в мире наступит продовольственная катастрофа, выяснили ученые из Кембриджа.

Риск дестабилизации глобальной системы продовольствия достаточно велик в эпоху климатических изменений, лесных пожаров, пандемий и прочих бедствий. Поэтому исследователи призвали рассмотреть ряд непопулярных продуктов в качестве аналога привычному рациону питания людей.

Речь идет о белке грибов, водорослях и личинках насекомых. Меню потребует значительных перемен, исходя из состояния экосистемы Земли. Однако рацион по-прежнему будет зависеть от фруктов и овощей, которые производятся стандартным способом. Ужин из грибов нельзя назвать полноценным, но он послужит важным дополнением к другим продуктам.

Американские ученые обнаружили, что экстракт шампиньонов обладает благотворным воздействием на состояние здоровья благодаря содержанию в них различных биоактивных веществ.