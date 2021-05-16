Шойгу рассказал об участии старообрядцев в подготовке спецназа ВС РФ

Москва, 16 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что жители тайги и других труднодоступных российских территорий принимают участие в подготовке военных.

По его словам, военнослужащие перенимают у них опыт и навыки выживания в дикой природе.

«Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью.<…>. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые», — пояснил Шойгу.

Он также добавил, что Минобороны РФ создало специальные центры, в которых военные получают навыки выживания в тайге. Министр подчеркнул, что подобный опыт полезен солдатам и старообрядцам, которые также могут многому научиться у военных.

Ранее Сергей Шойгу заявил о подготовке экспедиций для поиска мест размещения гидроаэродромов на севере и востоке России. По его словам, экспедиции будут направлены в Кемеровскую область, Алтай и Горный Алтай, их участниками станут бойцы подразделений сил специальных операций.