Двух человек порезали в сауне в центре Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 16 мая. Правоохранители выясняют обстоятельства драки и устанавливают личности причастных к поножовщине. Преступление произошло на территории сауны в центре города.

По предварительным данным, ночью в общественном заведении отдыхала молодежь. Между мужчинами произошла ссора. Разгоряченные молодые люди затеяли драку. Свидетели утверждают, что двое участников достали ножи и порезали несколько человек.

Один пострадавший скончался в машине скорой помощи, второй госпитализирован.

В Петербурге стражи порядка задержали четырех предполагаемых участников массовой драки. Двое из них прибыли из постсоветской республики, сообщал ФАН.