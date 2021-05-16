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20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
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Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
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Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
20:18
Шоу-бизнес
Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
20:16
Видео
Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
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Политика
Украинский политолог рассказал о зреющем бунте в стране
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Мать и дочь погибли при пожаре в жилом доме в Арбузовке Ульяновской области

  /   Обновлено: 16 мая 2021 19:39
Происшествия
Мать и дочь погибли при пожаре в жилом доме в Арбузовке Ульяновской области
vk.com  /  ГУ МЧС России по Свердловской области

Ульяновск, 16 мая. Двухквартирный дом загорелся в Цильнинском районе. На ликвидацию пожара ушло три часа.

Трагедия произошла в селе Арбузовка. В одном из домов на улице Свияжская разгорелся сильный пожар. Открытое горение удалось ликвидировать спустя три часа.

Во время ЧП погибли две женщины. Ими оказались 92-летняя мать и ее 67-летняя дочь. Погибшие были постоянными прихожанами православного храма в честь Рождества Христова села Арбузовка.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки. По данным следствия, дом деревянный и построен очень давно. Проводка была смонтирована более 30 лет назад, отметили в СК. Организована доследственная проверка. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Сотрудники МЧС потушили пожар в однокомнатной квартире в Адмиралтейском районе, сообщал ФАН.

пожар мчс чп
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Все новости / Происшествия / Мать и дочь погибли при пожаре в жилом доме в Арбузовке Ульяновской области
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