Мать и дочь погибли при пожаре в жилом доме в Арбузовке Ульяновской области

Ульяновск, 16 мая. Двухквартирный дом загорелся в Цильнинском районе. На ликвидацию пожара ушло три часа.

Трагедия произошла в селе Арбузовка. В одном из домов на улице Свияжская разгорелся сильный пожар. Открытое горение удалось ликвидировать спустя три часа.

Во время ЧП погибли две женщины. Ими оказались 92-летняя мать и ее 67-летняя дочь. Погибшие были постоянными прихожанами православного храма в честь Рождества Христова села Арбузовка.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки. По данным следствия, дом деревянный и построен очень давно. Проводка была смонтирована более 30 лет назад, отметили в СК. Организована доследственная проверка. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Сотрудники МЧС потушили пожар в однокомнатной квартире в Адмиралтейском районе, сообщал ФАН.