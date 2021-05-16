Американский подполковник напомнил о красной линии Путина для НАТО и Украины

Вашингтон, 16 мая. Планы Киева стать членом Североатлантического альянса не имеют перспектив для осуществления даже в отдаленном будущем, полагает подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.

Свое мнение бывший военный аргументировал в статье для популярного портала 19FortyFive, перевод его основных тезисов представляет РИА Новости. Дэвис уверен, что интеграция Украины в НАТО станет фатальной для безопасности всего коллективного Запада и может привести к глобальной термоядерной катастрофе.

«Путин… неоднократно говорил, что присутствие солдат НАТО на Украине — это красная черта, которую Россия не позволит пересечь», — напомнил Дэвис ясное предупреждение президента РФ для Украины и НАТО.

Подполковник армии США в отставке отметил, что у американской внешней политики есть два четких приоритета — это отсутствие конфликта с противником, обладающим мощным ракетно-ядерным оружием, и процветание самих США. Членство Украины в Альянсе пойдет во вред обеим целям и станет опасным обременением для всего НАТО, снизив безопасность нынешних участников военного блока, резюмировал автор 19FortyFive.

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