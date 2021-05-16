Кристина Орбакайте похвасталась плоским животом незадолго до 50-летия

Москва, 16 мая. Известная певица Кристина Орбакайте показала поклонникам стройную фигуру на новом снимке. Исполнительница продемонстрировала плоский живот.

Орбакайте готовится отметить юбилей в скором времени — 25 мая артистке исполнится 50 лет. Певица напомнила об этом событии необычным образом. Она выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором появилась перед поклонниками в обтягивающем жакете. Знаменитость похвасталась прекрасной формой, показав слегка оголенный живот.

«Подготовка к дню рождения вырабатывает антитела», — написала исполнительница под фото.

Поклонники Орбакайте буквально усыпали ее комплиментами в комментариях. Многие подписчики певицы отметили, что празднуют наступление нового года жизни в один день с ней.

«Шикарная! Мы с вами в один день родились с разницей в один год, и в каждый свой день рождения вспоминаю о вас»; «Шикарная красотка!!!»; «Кристина! Желаю, чтобы все мечты сбывались!!! Вы очаровательны и очень талантливы!!!» — написали восхищенные комментаторы.

Кристина Орбакайте — дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Исполнительница шлягера о сильной женщине отметила 72-летие 15 апреля. Орбакайте трогательно поздравила мать с днем рождения.