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16 мая 20:36
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новостей
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
20:18
Шоу-бизнес
Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
20:16
Видео
Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
20:14
Политика
Украинский политолог рассказал о зреющем бунте в стране
20:13
Экономика
Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным
20:08
Шоу-бизнес
Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино
20:07
Технологии
Ученые из США создали робота с уникальной рукой-щеткой для волос
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Кристина Орбакайте похвасталась плоским животом незадолго до 50-летия

Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте похвасталась плоским животом незадолго до 50-летия
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 16 мая. Известная певица Кристина Орбакайте показала поклонникам стройную фигуру на новом снимке. Исполнительница продемонстрировала плоский живот.

Орбакайте готовится отметить юбилей в скором времени — 25 мая артистке исполнится 50 лет. Певица напомнила об этом событии необычным образом. Она выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором появилась перед поклонниками в обтягивающем жакете. Знаменитость похвасталась прекрасной формой, показав слегка оголенный живот.

«Подготовка к дню рождения вырабатывает антитела», — написала исполнительница под фото.

Поклонники Орбакайте буквально усыпали ее комплиментами в комментариях. Многие подписчики певицы отметили, что празднуют наступление нового года жизни в один день с ней.

«Шикарная! Мы с вами в один день родились с разницей в один год, и в каждый свой день рождения вспоминаю о вас»;

«Шикарная красотка!!!»;

«Кристина! Желаю, чтобы все мечты сбывались!!! Вы очаровательны и очень талантливы!!!» — написали восхищенные комментаторы.

Кристина Орбакайте — дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Исполнительница шлягера о сильной женщине отметила 72-летие 15 апреля. Орбакайте трогательно поздравила мать с днем рождения.

орбакайте звезды певица
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Все новости / Шоу-бизнес / Кристина Орбакайте похвасталась плоским животом незадолго до 50-летия
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