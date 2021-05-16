Леонид Агутин назвал свою «формулу любви» с Анжеликой Варум

Москва, 16 мая. Певец Леонид Агутин опровергает все нелицеприятные слухи о проблемах в браке с Анжеликой Варум. По словам музыканта, с женой он старается проводить все свое свободное время.

Артисты женаты более 20 лет. За это время они через многое прошли: и ругались, и мирились, и даже были на грани развода. Однако, по словам Агутина, он всегда был очень близок с супругой, ведь еще в первую встречу понял, что нашел родного человека.

Музыкант часто признается Варум в любви, посвящает ей песни и стихи. Он поделился, что сохранять семейное счастье им помогают негласные правила. Так, звезды практически не расстаются, стараясь все делать вместе и идти по жизни «рука об руку».

«Максимально мы находимся в одном месте, живем, ночуем, встречаемся вечером. У нас не принято, что я поехал на дачке пожить, а она в квартире пожила. Или она в одной стране, я — в другой. Основное время мы проводим вместе», — рассказал Агутин.

По словам артиста, главная формула любви заключается во фразе «жить без тебя не могу». Он отметил, что в любых отношениях не избежать разногласий и мелких неурядиц. Однако даже наличие каких-то проблем не делает его менее счастливым в браке. Ведь встреча с Анжеликой Варум была предначертана судьбой, подчеркнул Агутин.

В беседе с журналистом артист рассказал, что некоторое время назад он стал «третьим лишним» в супружеской постели. Его место рядом с женой заняла домашняя любимица — кошка по кличке Нюха. Агутин отметил, что они давно с Варум приняли решение спать в разных комнатах, а домашнее животное лишь укрепило их в этом стремлении.