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16 мая 20:36
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новостей
20:36
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
20:36
Происшествия
Москвичка выбросила из окна более 20 кошек и угрожала суицидом
20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
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Шоу-бизнес
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Леонид Агутин назвал свою «формулу любви» с Анжеликой Варум

Шоу-бизнес
Леонид Агутин назвал свою «формулу любви» с Анжеликой Варум
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 16 мая. Певец Леонид Агутин опровергает все нелицеприятные слухи о проблемах в браке с Анжеликой Варум. По словам музыканта, с женой он старается проводить все свое свободное время.

Артисты женаты более 20 лет. За это время они через многое прошли: и ругались, и мирились, и даже были на грани развода. Однако, по словам Агутина, он всегда был очень близок с супругой, ведь еще в первую встречу понял, что нашел родного человека.

Музыкант часто признается Варум в любви, посвящает ей песни и стихи. Он поделился, что сохранять семейное счастье им помогают негласные правила. Так, звезды практически не расстаются, стараясь все делать вместе и идти по жизни «рука об руку».

«Максимально мы находимся в одном месте, живем, ночуем, встречаемся вечером. У нас не принято, что я поехал на дачке пожить, а она в квартире пожила. Или она в одной стране, я — в другой. Основное время мы проводим вместе», — рассказал Агутин.

По словам артиста, главная формула любви заключается во фразе «жить без тебя не могу». Он отметил, что в любых отношениях не избежать разногласий и мелких неурядиц. Однако даже наличие каких-то проблем не делает его менее счастливым в браке. Ведь встреча с Анжеликой Варум была предначертана судьбой, подчеркнул Агутин.

В беседе с журналистом артист рассказал, что некоторое время назад он стал «третьим лишним» в супружеской постели. Его место рядом с женой заняла домашняя любимица — кошка по кличке Нюха. Агутин отметил, что они давно с Варум приняли решение спать в разных комнатах, а домашнее животное лишь укрепило их в этом стремлении.

агутин отношения варум
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Все новости / Шоу-бизнес / Леонид Агутин назвал свою «формулу любви» с Анжеликой Варум
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