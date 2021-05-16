Замглавы МИД РФ раскритиковал применение силы против населения в Израиле и Палестине

Москва, 16 мая. Российская Федерация осуждает использование силы против мирных граждан в Израиле и Палестине. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По словам Вершинина, Москва оставляет в силе приглашение провести переговоры глав Израиля и Палестины в российской столице.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и Палестину к немедленному прекращению военных действий. Он особо отметил, что серьезно обеспокоен и потрясен числом погибших среди мирного населения.