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16 мая 20:36
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новостей
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
20:18
Шоу-бизнес
Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
20:16
Видео
Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
20:14
Политика
Украинский политолог рассказал о зреющем бунте в стране
20:13
Экономика
Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным
20:08
Шоу-бизнес
Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино
20:07
Технологии
Ученые из США создали робота с уникальной рукой-щеткой для волос
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В Великобритании придумали, как спасти барную отрасль

Экономика
В Великобритании придумали, как спасти барную отрасль
pxhere.com  /  PxHere

Лондон, 16 мая. Пабы Соединенного Королевства потеряли порядка 25,66 млрд фунтов стерлингов из-за пандемии. Жителям страны предложили помочь индустрии через покупку пива.

Предполагается, что в случае, если каждый подданный приобретет порядка 70 литров пива или купит 122 бокала вина, то пабы страны смогут возместить понесенные во время пандемии убытки. Об этом пишет РБК.

Представители компании Company Debt говорят о том, что на восстановление сектора потребуется определенное время. Эксперты организации рассчитали «спасительную меру» на основе того, что указанный объем будет потреблять каждый из 52 млн взрослых жителей государства.

Примечательно, что в компании придумали, как могут помочь те, кто не употребляет спиртные напитки. Так, непьющие смогут внести вклад в развитие барной отрасли, если съедят 976 пакетиков чипсов либо 40 вторых блюд. Открытие пабов должно состояться 17 мая — это произойдет первый раз за прошедшие пять месяцев.

Специалисты исследовательской компании NielsenIQ подсчитали, что россияне стали чаще проявлять интерес к заграничному пиву, так как его продажи выросли примерно на 30%.

великобритания пиво коронавирус компенсирование убытков
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Все новости / Экономика / В Великобритании придумали, как спасти барную отрасль
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