В Великобритании придумали, как спасти барную отрасль

Лондон, 16 мая. Пабы Соединенного Королевства потеряли порядка 25,66 млрд фунтов стерлингов из-за пандемии. Жителям страны предложили помочь индустрии через покупку пива.

Предполагается, что в случае, если каждый подданный приобретет порядка 70 литров пива или купит 122 бокала вина, то пабы страны смогут возместить понесенные во время пандемии убытки. Об этом пишет РБК.

Представители компании Company Debt говорят о том, что на восстановление сектора потребуется определенное время. Эксперты организации рассчитали «спасительную меру» на основе того, что указанный объем будет потреблять каждый из 52 млн взрослых жителей государства.

Примечательно, что в компании придумали, как могут помочь те, кто не употребляет спиртные напитки. Так, непьющие смогут внести вклад в развитие барной отрасли, если съедят 976 пакетиков чипсов либо 40 вторых блюд. Открытие пабов должно состояться 17 мая — это произойдет первый раз за прошедшие пять месяцев.

Специалисты исследовательской компании NielsenIQ подсчитали, что россияне стали чаще проявлять интерес к заграничному пиву, так как его продажи выросли примерно на 30%.