Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы

Москва, 16 мая. Государственная дума нуждается в новом здании. Об этом сообщил глава «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя инцидент с оторванной буквой на вывеске здания.

Происшествие случилось 15 мая. В столице России со здания Госдумы на Охотном Ряду слетела буква «А», оставив слово «Государственная» без нормального окончания. Вскоре вывеску починили.

«Не зря многие давно просят и даже требуют дать Госдуме новое здание. Вот и буква «А» с фасада отвалилась», — написал политик в социальной сети.

Парламентарий подчеркнул, что случившееся 15 мая далеко «не тонкий намек». Это может означать, что Госдума нуждается в новом здании.

Как стало известно ранее, стоимость парламентских выборов в 2021 году составит 16,6 млрд рублей.