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16 мая 20:35
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новостей
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
20:18
Шоу-бизнес
Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
20:16
Видео
Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
20:14
Политика
Украинский политолог рассказал о зреющем бунте в стране
20:13
Экономика
Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным
20:08
Шоу-бизнес
Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино
20:07
Технологии
Ученые из США создали робота с уникальной рукой-щеткой для волос
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Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы

Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 16 мая. Государственная дума нуждается в новом здании. Об этом сообщил глава «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя инцидент с оторванной буквой на вывеске здания.

Происшествие случилось 15 мая. В столице России со здания Госдумы на Охотном Ряду слетела буква «А», оставив слово «Государственная» без нормального окончания. Вскоре вывеску починили.

«Не зря многие давно просят и даже требуют дать Госдуме новое здание. Вот и буква «А» с фасада отвалилась», — написал политик в социальной сети.

Парламентарий подчеркнул, что случившееся 15 мая далеко «не тонкий намек». Это может означать, что Госдума нуждается в новом здании.

Как стало известно ранее, стоимость парламентских выборов в 2021 году составит 16,6 млрд рублей.

госдума справедливая россия миронов
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Все новости / Политика / Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
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