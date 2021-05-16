Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 20:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
20:18
Шоу-бизнес
Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
20:16
Видео
Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
20:14
Политика
Украинский политолог рассказал о зреющем бунте в стране
20:13
Экономика
Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным
20:08
Шоу-бизнес
Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино
20:07
Технологии
Ученые из США создали робота с уникальной рукой-щеткой для волос
Все новости
16 мая 20:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
20:18
Шоу-бизнес
Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
20:16
Видео
Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
20:14
Политика
Украинский политолог рассказал о зреющем бунте в стране
20:13
Экономика
Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным
20:08
Шоу-бизнес
Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино
20:07
Технологии
Ученые из США создали робота с уникальной рукой-щеткой для волос
Все новости

Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках

Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 16 мая. Звезда фильма «Дамский портной» Елена Борзова прокомментировала скандальные откровения актрисы Елены Прокловой о домогательствах и призналась, что сталкивалась с подобным.

Борзову впервые взяли сниматься в кино, когда ей было 16 лет. Ради съемок совсем юной актрисе пришлось уехать от родителей на три месяца.

«Звонили моей маме и говорили: «Вы знаете, вокруг вашей девочки крутятся взрослые мужчины. Не приехали бы вы ее постеречь?». Она говорит: «Я своей дочери доверяю»», — вспомнила артистка в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам Борзовой, после этих слов матери подходить к ней близко было бесперспективно. Если же артистка влюблялась, то делала это по собственной инициативе и сама решала, как ей поступать.

«Я не стала суперзвездой. Я отказалась там, отказалась там... Есть воспитание определенное. Когда мне не хочется, я не буду», — подчеркнула актриса.

Елена Проклова

Что касается слов Прокловой, то ее заявления Борзова назвала не имеющими значения в наше продвинутое время. По мнению актрисы, ее коллега, пережившая домогательства в 15 лет, должна была говорить об этом тогда, а не спустя более 50 лет.

«Она уже должна была в 15 лет сделать заявление. В 15 лет уже есть голова на плечах», — добавила Борзова.

Актриса Эра Зиганшина негативно отозвалась о Прокловой после рассказа о домогательствах. Она назвала скандальные заявления актрисы «грязным пиаром».

домогательства проклова борзова
Комментировать
Самое популярное
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 84290 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 79807 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Общество 56538 13 мая 2021
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 31965 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Кай Метов показал располневшую Машу Распутину в день рождения певицы
Шоу-бизнес 27378 13 мая 2021
Кай Метов показал располневшую Машу Распутину в день рождения певицы
Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
Рейтинг@Mail.ru