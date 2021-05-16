Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках

Москва, 16 мая. Звезда фильма «Дамский портной» Елена Борзова прокомментировала скандальные откровения актрисы Елены Прокловой о домогательствах и призналась, что сталкивалась с подобным.

Борзову впервые взяли сниматься в кино, когда ей было 16 лет. Ради съемок совсем юной актрисе пришлось уехать от родителей на три месяца.

«Звонили моей маме и говорили: «Вы знаете, вокруг вашей девочки крутятся взрослые мужчины. Не приехали бы вы ее постеречь?». Она говорит: «Я своей дочери доверяю»», — вспомнила артистка в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам Борзовой, после этих слов матери подходить к ней близко было бесперспективно. Если же артистка влюблялась, то делала это по собственной инициативе и сама решала, как ей поступать.

«Я не стала суперзвездой. Я отказалась там, отказалась там... Есть воспитание определенное. Когда мне не хочется, я не буду», — подчеркнула актриса.

Что касается слов Прокловой, то ее заявления Борзова назвала не имеющими значения в наше продвинутое время. По мнению актрисы, ее коллега, пережившая домогательства в 15 лет, должна была говорить об этом тогда, а не спустя более 50 лет.

«Она уже должна была в 15 лет сделать заявление. В 15 лет уже есть голова на плечах», — добавила Борзова.

Актриса Эра Зиганшина негативно отозвалась о Прокловой после рассказа о домогательствах. Она назвала скандальные заявления актрисы «грязным пиаром».