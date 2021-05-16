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16 мая 19:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
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Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России

Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Лондон, 16 мая. Десантирование крупных подразделений американских и британских вооруженных сил в Эстонии вызвало резкий обмен мнениями между жителями Соединенного Королевства.

Статью, посвященную учениям НАТО Swift Response, опубликовало издание Daily Express, пересказ ее основных тезисов и характерных комментариев читателей представляет «ПолитРоссия». Авторы публикации отметили большие опасения командования Альянса при высадке десантников вблизи границ России и назвали эту операцию «вторжением в Прибалтику».

Жители Великобритании заявили, что подобные маневры не отвечают национальным интересам страны и только напрасно провоцируют Россию. Они сравнили деятельность НАТО с активностью рэкетира, собирающего мзду для функционирования военной промышленности, и призвали отказаться от антироссийских действий.

«Почему наши военные рискуют своими жизнями, защищая страны Евросоюза? Судя по тому, как ЕС вел себя с нами в последнее время, становится ясно, что они нам не союзники!», — заявил один из комментаторов.

Пользователи Сети из Соединенного Королевства посоветовали правительству Ее Величества не питать пустых постимперских иллюзий и не пытаться воевать за Европу.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте подвергли жесткой критике миграционную политику Лондона.

нато учения британия
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