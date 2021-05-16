Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России

Лондон, 16 мая. Десантирование крупных подразделений американских и британских вооруженных сил в Эстонии вызвало резкий обмен мнениями между жителями Соединенного Королевства.

Статью, посвященную учениям НАТО Swift Response, опубликовало издание Daily Express, пересказ ее основных тезисов и характерных комментариев читателей представляет «ПолитРоссия». Авторы публикации отметили большие опасения командования Альянса при высадке десантников вблизи границ России и назвали эту операцию «вторжением в Прибалтику».

Жители Великобритании заявили, что подобные маневры не отвечают национальным интересам страны и только напрасно провоцируют Россию. Они сравнили деятельность НАТО с активностью рэкетира, собирающего мзду для функционирования военной промышленности, и призвали отказаться от антироссийских действий.

«Почему наши военные рискуют своими жизнями, защищая страны Евросоюза? Судя по тому, как ЕС вел себя с нами в последнее время, становится ясно, что они нам не союзники!», — заявил один из комментаторов.

Пользователи Сети из Соединенного Королевства посоветовали правительству Ее Величества не питать пустых постимперских иллюзий и не пытаться воевать за Европу.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте подвергли жесткой критике миграционную политику Лондона.