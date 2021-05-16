Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе

Санкт-Петербург, 16 мая. Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что неопределившиеся со своим гендером личности не должны занимать должности, связанные с административным управлением.

Милонов в беседе с журналистами Nation News удивился решению жителей одного из городов Уэльса избрать мэром человека, который не относит себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Депутат допустил, что представители различных меньшинств таким образом хотят внедриться в местное правительство.

«Через несколько поколений меньшинства просто исчезнут, они символ слабости нации», — добавил депутат.

Ранее Милонов попросил прокуратуру проверить магазины оккультных и магических услуг.