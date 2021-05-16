Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах

Москва, 16 мая. Актриса Татьяна Васильева считает, что рассказ ее коллеги Елены Прокловой о пережитых в детстве домогательствах может спровоцировать негативный эффект.

В одном из выпусков шоу «Секрет на миллион» Проклова призналась, что сталкивалась с приставаниями взрослых мужчин в 12 и в 15 лет. Во втором случае, по словам актрисы, это был известный артист, которого она считала свои кумиром. Проклова утверждала, что рассказала об этом спустя много лет из благих намерений, желая привлечь внимание к проблеме.

По мнению Васильевой, скандальное заявление актрисы будет иметь совсем не те последствия, которых она ожидала. Если верить артистке, в киноиндустрии актрисы практически не могут построить хорошую карьеру, не пройдя через то, с чем столкнулась Проклова. Именно поэтому Васильева спрогнозировала негативный эффект признаний коллеги.

«Так вот, девчонки наоборот пойдут на это после этого примера. Потому что состоятся они [в профессии]. Потому что мы от всех зависим, особенно эта профессия. Она зависима от и до», — объяснила звезда отечественного кино в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Осудила Елену Проклову за ее откровения и певица Валерия. Исполнительница не понимает, почему актриса молчала о домогательствах столько лет.