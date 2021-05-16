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16 мая 19:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
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Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной

Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
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Москва, 16 мая. Актриса Мария Порошина опубликовала снимки своей взрослой дочери Полины от актера Гоши Куценко, чем спровоцировала споры среди подписчиков.

Порошина выложила на своей странице в Instagram несколько кадров, сделанных во время фотосессии Полины Куценко. Девушка, которая пошла по стопам родителей и занялась актерской профессией, предстала перед пользователями соцсети в двух разных образах.

На первом фото дочь Порошиной позирует с высокой прической и макияжем с эффектными, яркими стрелками. На двух других снимках можно увидеть девушку в более естественном образе и с распущенными волосами.

Подписчики Порошиной восхитились красотой ее взрослой дочери. Комментаторы принялись спорить, на кого же из звездных родителей больше похожа Полина Куценко. Большинство фанатов склоняются к тому, что у девушки больше общих черт с отцом.

«Папа, мама — 50/50»;

«Красавица! Очень похожа на папу»;

«Просто бомба! Сочетание вашей красоты и Гоши — это просто огонь!»;

«Красавица! И это при том, что сильно похожа на папу!!! Папа, наверное, очень гордится такой дочей!!!» — написали пользователи Instagram.

Помимо Полины Куценко, у Марии Порошиной есть три дочери от актера Ильи Древнова. Кроме того, актриса воспитывает сына, имя отца которого хранит в секрете. Артистка ранее показала поклонникам младших детей.

актриса куценко порошина
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