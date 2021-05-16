Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной

Москва, 16 мая. Актриса Мария Порошина опубликовала снимки своей взрослой дочери Полины от актера Гоши Куценко, чем спровоцировала споры среди подписчиков.

Порошина выложила на своей странице в Instagram несколько кадров, сделанных во время фотосессии Полины Куценко. Девушка, которая пошла по стопам родителей и занялась актерской профессией, предстала перед пользователями соцсети в двух разных образах.

На первом фото дочь Порошиной позирует с высокой прической и макияжем с эффектными, яркими стрелками. На двух других снимках можно увидеть девушку в более естественном образе и с распущенными волосами.

Подписчики Порошиной восхитились красотой ее взрослой дочери. Комментаторы принялись спорить, на кого же из звездных родителей больше похожа Полина Куценко. Большинство фанатов склоняются к тому, что у девушки больше общих черт с отцом.

«Папа, мама — 50/50»; «Красавица! Очень похожа на папу»; «Просто бомба! Сочетание вашей красоты и Гоши — это просто огонь!»; «Красавица! И это при том, что сильно похожа на папу!!! Папа, наверное, очень гордится такой дочей!!!» — написали пользователи Instagram.

Помимо Полины Куценко, у Марии Порошиной есть три дочери от актера Ильи Древнова. Кроме того, актриса воспитывает сына, имя отца которого хранит в секрете. Артистка ранее показала поклонникам младших детей.