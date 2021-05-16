Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства

Москва, 16 мая. Звезда фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Татьяна Васильева высказалась о скандале с домогательствами, который разгорелся после признаний актрисы Елены Прокловой.

Проклова стала гостьей Леры Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» и рассказала, что в 15 лет пережила домогательства со стороны известного артиста. Она оставила его имя в тайне, однако пользователи Сети решили, что Проклова намекала на покойного Олега Табакова.

После спровоцированного актрисой скандала тему домогательств обсудили на шоу «Звезды сошлись». Пришедшая на передачу Васильева не поддержала Проклову и отметила, что большинство актрис сталкивались с домогательствами.

«Я вызову бурю негодования, но большинство девушек и девочек через это, к сожалению, проходят», — утверждает звезда советского и российского кино.

По словам Васильевой, у актрис практически нет возможности построить хорошую карьеру без интима. Артистка отметила, что Проклова окончила хороший театральный вуз и снималась в качественных фильмах со знаменитыми актерами.

«Это все так просто не бывает. Пока она была маленькая, наверное, это было просто так. Потом стало не прото так — это я гарантирую!!! И за это надо отплачивать», — отметила Васильева.

Актриса возмущена, что ее коллега рассказала о домогательствах спустя более 50 лет. По мнению Васильевой, Проклова преследовала финансовые интересы.

«Это продиктовано тем, что на этом можно заработать, другого повода я не вижу. Больше 50 лет прошло, и вдруг это все вываливать на величайшего человека и артиста. Те, кто работал с ним, я уверена, никто не изменит о нем мнение», — подытожила артистка.

Певица Валерия ранее тоже раскритиковала Проклову за рассказ о домогательствах. По мнению исполнительницы, актриса просто отдала таким образом «дань моде».