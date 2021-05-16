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16 мая 19:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
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Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства

Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 16 мая. Звезда фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Татьяна Васильева высказалась о скандале с домогательствами, который разгорелся после признаний актрисы Елены Прокловой.

Проклова стала гостьей Леры Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» и рассказала, что в 15 лет пережила домогательства со стороны известного артиста. Она оставила его имя в тайне, однако пользователи Сети решили, что Проклова намекала на покойного Олега Табакова.

После спровоцированного актрисой скандала тему домогательств обсудили на шоу «Звезды сошлись». Пришедшая на передачу Васильева не поддержала Проклову и отметила, что большинство актрис сталкивались с домогательствами.

«Я вызову бурю негодования, но большинство девушек и девочек через это, к сожалению, проходят», — утверждает звезда советского и российского кино.

Елена Проклова

По словам Васильевой, у актрис практически нет возможности построить хорошую карьеру без интима. Артистка отметила, что Проклова окончила хороший театральный вуз и снималась в качественных фильмах со знаменитыми актерами.

«Это все так просто не бывает. Пока она была маленькая, наверное, это было просто так. Потом стало не прото так — это я гарантирую!!! И за это надо отплачивать», — отметила Васильева.

Актриса возмущена, что ее коллега рассказала о домогательствах спустя более 50 лет. По мнению Васильевой, Проклова преследовала финансовые интересы.

«Это продиктовано тем, что на этом можно заработать, другого повода я не вижу. Больше 50 лет прошло, и вдруг это все вываливать на величайшего человека и артиста. Те, кто работал с ним, я уверена, никто не изменит о нем мнение», — подытожила артистка.

Певица Валерия ранее тоже раскритиковала Проклову за рассказ о домогательствах. По мнению исполнительницы, актриса просто отдала таким образом «дань моде».

васильева домогательства проклова
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Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
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