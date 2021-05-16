Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины

Анкара, 16 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что мировое сообщество должно преподать урок Израилю в связи с нападениями на Палестину.

Эрдоган обсудил обстановку в ближневосточном регионе в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани. Лидеры поднимали вопросы отношений двух стран и нападения Израиля на Палестину.

«Турция наиболее жестко реагирует на нападения Израиля на Палестину и продолжает это делать, а также подчеркнул, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок», — написал Эрдоган в Telegram по итогам беседы с Роухани.

Ранее политолог Евгений Сатановский объяснил, почему Анкара поддерживает Палестину в конфликте с Израилем.